Los del Río se enfrentan a Trump por el uso de 'Macarena' en la guerra de Irán: "No se creó para matarle la vida al mundo"

Las estrategias de comunicación de la administración Trump no dejan de sorprender, tampoco en lo que respecta al apartado musical. Las reacciones no se han hecho esperar tras la publicación de un vídeo en las redes sociales de La Casa Blanca donde se muestran imágenes de la guerra contra Irán con la canción 'Macarena' de Los del Río de fondo. El propio autor del tema ha expresado este viernes su rechazo y ha lamentado lo sucedido: "me deja los vellos de punta".

Antonio Romero, miembro del dúo musical Los del Río y autor de esta icónica canción, se ha pronunciado al respecto en Canal Sur Televisión. Ha afirmado que la canción se hizo "para alegrarle la vida al mundo, no para matársela". Romero no cesa su asombro por el uso de Macarena por parte del gobierno estadounidense: "¿por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática y tan graciosa para difundir imágenes de una guerra?".

De igual forma, ha reivindicado que esta canción "es de la tierra de María Santísima", y si el tema musical ha alcanzado mucho éxito "se debe a la mismísima Esperanza Macarena". La imagen mariana de la ciudad de Sevilla que cuenta con una devoción de carácter universal, que recientemente no ha dejado de estar en el foco mediático tras la fallida restauración del pasado año que cambió las facciones de su rostro.

Antonio Romero ha concluido preguntándose "qué culpa" tienen Los del Río si la canción Macarena "es la más popular del mundo y la coge la gente para utilizarla en lo que le da la gana". Se trata de una canción que 33 años después de su lanzamiento, en 1993, sigue siendo la número uno popularmente en todos los rincones del mundo. Aunque lamenta su utilización por La Casa Blanca, este miembro del dúo de Los del Río asume que "cualquiera puede hacerla suya a su antojo" por la fama que ha alcanzado el icónico tema.

Una canción que ha dado la vuelta al planeta

'Macarena', interpretada por el dúo sevillano Los del Río, conformado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, surgió en 1993 como parte del álbum A mí me gusta. Se trata de una rumba flamenca con letras pícaras sobre una chica que engaña a su novio mientras este hace la mili. Inicialmente titulada como 'Magdalena', el nombre cambió a Macarena por la procedencia sevillana del grupo, convirtiéndose en un himno veraniego en España ese año.

Grabada en Sevilla, la versión original triunfó en Latinoamérica antes de explotar globalmente gracias al remix Bayside Boys en 1995-1996, con instrucciones de baile en inglés que la catapultaron a lo más alto. Vendió millones de copias, se bailó en los JJOO de Atlanta 1996 e incluso el Papa Juan Pablo II y Bill Clinton la conocieron.