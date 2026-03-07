'5 minutos'
Un documental abordará la figura de Chiquito a través del episodio que más le dolió
Diego San José, creador del documental, explica que la producción busca mostrar la historia del atraco de Florentino Fernández al personaje de comedia más importante de España en los últimos cincuenta años, Chiquito de la Calzada
EFE
Un documental dirigido por Javier Morales y Juan Zavala abordará la figura de Chiquito de la Calzada a través del episodio que más le dolió tras alcanzar la fama, la aparición de un imitador como Lucas Grijander, que terminó con una demanda y un proceso judicial.
Diego San José, creador y productor ejecutivo de 'El otro Chiquito', del que se ha presentado este sábado un avance en la sección '5 minutos' del 29 Festival de Málaga, ha explicado que el "propósito" era resistirse "a hacer el documental lógico de una figura tan importante como Chiquito".
"Queríamos hacer lo que él hizo con los chistes, que los retorció y los convirtió en algo completamente diferente", ha afirmado San José, que ha recordado que Chiquito "triunfó a los 62 años y le robaron a su personaje", por lo que esta es "la historia de un atraco, en el que se roba el personaje de comedia más importante de España en los últimos cincuenta años".
Todo ello llevó "a un episodio absurdo y surrealista en el que dos cómicos se enfrentaron en un juicio delirante en el que el juez preguntaba a Florentino Fernández -que encarnaba a Lucas Grijander- si él decía 'fistro' o 'ese caballo que viene de Bonanza'".
"Chiquito descubrió lo viral antes de que lo viral existiese" y su influencia llegaba en los 90 incluso a políticos y deportistas de forma intergeneracional, pero hubo un momento en que "Lucas Grijander empezó a eclipsar a Chiquito".
El documental cuenta con testimonios como el del exbanquero Mario Conde, "con quien tenía una gran amistad, que presumía de haberlo descubierto y que cuenta que la primera llamada que recibió en Banesto cuando dijeron que lo iban a echar fue de Chiquito".
Juan Zavala ha apuntado que este episodio "había sido tratado en tono de comedia", pero descubrieron "que no había sido así, que fue uno de los grandes traumas de su vida para Chiquito y una herida que sufrió casi hasta su muerte, algo mucho más profundo para él de lo que se había visto".
A Zavala le interesó la historia "de una persona que lo había pasado muy mal, que logró el éxito inopinadamente a esa edad, que cumplió su sueño de comprarse una casa con vistas al mar en Málaga y que luego vio que eso estaba en peligro".
Para Zavala, Chiquito "inventó un género y un lenguaje, y creó expresiones que siguen perdurando y que no han entrado en el diccionario quizás porque son difíciles de definir, como fistro".
Además de Mario Conde, participan en el documental Pepe Navarro, Manolo Sarria, José Mercé, Manuel Campo Vidal, Nieves Herrero, Paz Padilla, Juan y Medio o Ramón García.
