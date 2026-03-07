'Isla crujiente', un taller de escritura terapéutica como un viaje hacia dentro

Primero es el silencio, después es el crujido. Y alrededor, como un tiempo detenido, la escucha. Somos islas en una marejada de ruido y prisas que recala en una orilla, con todo por escribir, porque como dice el poeta en la escena final de Paterson, «una página en blanco abre todas las posibilidades».

Y del crujido de esta idea nace Isla crujiente, un proyecto de escritura terapéutica impulsado por la periodista Martina Andrés, redactora de LA PROVINCIA, y la psicóloga Lucía Fernández, en el que trenzan sus respectivas disciplinas profesionales para fundar un espacio en el que converjan la creatividad, la introspección y la sanación, como un viaje hacia dentro a través de las palabras.

Isla crujiente inició su recorrido en diciembre de 2025 como un taller de escritura grupal en el que, a lo largo de tres horas, el tándem formado por Martina y Lucía plantea ejercicios de escritura en los que el horizonte no es tanto el resultado como el viaje en sí mismo. «Expandirte, entenderte, liberarte», coinciden sus artífices.

Dirigido a públicos de todas las edades y trayectorias, «el objetivo es que aprendas a usar la escritura como herramienta de autoconocimiento, pero también de conocimiento del otro», explica Martina Andrés, de manera que Isla crujiente es una propuesta para desatar las palabras y, al mismo tiempo, desanudar las emociones.

«Todo acto de escribir ya es terapéutico, pero creemos que es importante que haya una profesional de la psicología para poder hablar de ‘escritura terapéutica’, así que sobre esa base psicológica que plantea Lucía, y los conocimientos de escritura creativa que aporto yo, hemos diseñado las actividades y desarrollado la metodología», expone la periodista.

"Queremos mirarnos desde fuera"

Por su parte, Lucía explica que «en terapia he visto que a muchas personas les cuesta expresarse hablando, así que les he propuesto que intenten escribirlo y he entendido muchísimo más lo que me estaban diciendo, como si ya los estuviese viendo por dentro».

En este sentido, recuerda que «la escritura facilita la metacognición, es decir, poder ver cómo piensas». «La llamada ‘terapia narrativa’ plantea que, si tú exteriorizas tu conflicto, escribiéndolo, lo pones fuera de ti, como si fuera algo que te acompaña, no con lo que te identificas, y eso te permite confrontarlo desde otro lugar, más desde la aceptación», añade.

¿Y cómo nacen la forma y fondo del concepto de Isla crujiente? «De la idea de asentarnos como islas», anuncian en el statement. «Dentro de esa isla tenemos un centro que representa el yo, nuestro ser esencial que nos hace únicos. Nacemos aquí. Después, en nuestra historia de vida, se van creado capas que generan sedimentos. (...) Y así, poco a poco, nos vamos alejando del centro. Creamos distancia con esa parte esencial que nos diferencia. Y nos identificamos con las capas. Entonces, ¿qué somos? La isla en su conjunto. ¿Por qué crujiente? Porque queremos mirarnos desde fuera, crujir y, sin perder la visión de las capas, llegar a ese centro, que no es otra cosa que nuestra singularidad». Ese es el sustrato. «La escritura sirve para identificar y ver esas capas», señala Martina, a lo que Lucía añade: «en el crujido puede haber momentos de incomodidad, pero también de descubrimiento».

En cuanto a la arquitectura del taller, cada sesión se divide en cuatro ejercicios vinculados, en mayor o menor medida, con la explosión creativa o la meditación guiada, donde Martina y Lucía ejercen una labor de guía y acompañamiento desde sus distintos prismas. Pero la única norma fundamental es que no las hay: se trata de «jugar con las palabras y habitarlas».

Volver a ser un niño

«Para nosotras, la noción de juego es el recordatorio de que eres otra vez un niño escribiendo en un diario solo para ti, y desde ahí es desde donde intentamos que surjan las palabras para que construyas desde dentro, sin condicionantes», explica Lucía, quien asemeja el taller «a una jam session si fuera música o una improvisación si fuera danza contemporánea».

Y con respecto a su naturaleza grupal, Martina insiste en que «siempre aclaramos que no es obligatorio leer lo que has escrito: solo si quieres compartirlo», pero recuerda los muros y barreras que derriba la escritura colectiva. «Creemos que sirve para dejar de juzgarte a ti misma, porque insistimos mucho en la idea de que no se necesitan unas bases de escritura para participar, sino que todo vale, y que, a partir de los ejercicios que planteamos, salen cosas muy diferentes, porque todo el mundo se asoma a su mundo interior sin juzgarse, y se crea una energía muy especial, un ratito de mucha presencia».

El esquema es siempre el mismo pero avanzan que, hacia finales de año, diseñarán una segunda dinámica bajo el epígrafe «la erupción», como continuidad de «el crujido», y ya vislumbran una tercera parte denominada «la sedimentación», así que el viaje de Isla crujiente aloja su propio metarrelato. También subrayan que, como ya hicieron para un evento de Pilates, se abren a adaptar su formato y contenidos a contrataciones por parte de otras empresas o proyectos.

Cada sesión rota por una sede o espacio distinto y, tras sus primeras ediciones en Black Mermaid Studio o el estudio de Pilates El Centro, el próximo taller de Isla crujiente tendrá lugar el sábado 14 de marzo en la sede de Cero Fanzine, en El Sebadal.

«El feedback que observamos hasta ahora es que sales removido, transformado», concluye Martina. «Yo lo resumiría como una experiencia conectiva e introspectiva», matiza Lucía, y Martina añade «pero también hay risas y, sobre todo, mucha curiosidad por lo que le ha salido a cada persona». Ambas animan a todos los públicos a cruzar el puente hacia una misma, como anticipaba la escritora y cineasta Marguerite Duras en su ensayo Escribir: «Si se supiera algo de lo que se va a escribir, antes de hacerlo, antes de escribir, nunca se escribiría. No valdría la pena. Escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos: solo lo sabemos después. (...) La escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa como nada pasa en la vida, nada, excepto eso, la vida».