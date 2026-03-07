La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria ultima los preparativos de su concierto 'Resilientes' en el Auditorio Alfredo Kraus

A tan solo unas horas de su esperada actuación, la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC) ultima los detalles para su concierto Resilientes, que tendrá lugar este domingo 8 de marzo a las 18:00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus.

La formación, compuesta por músicos voluntarios, se prepara para ofrecer un programa que celebra su quinto aniversario, consolidándose como un referente de cohesión cultural en las Islas Canarias.

Durante su ensayo general de este sábado, la orquesta, bajo la dirección de David Crespo, mostró la dedicación y el compromiso de los músicos que, en muchos casos, viajan desde distintas islas del archipiélago para formar parte de este proyecto.

La OCGC ultima los preparativos de su programa Resilientes en el Auditorio Alfredo Kraus / La Provincia

Quinto aniversario

El concierto incluirá la famosa Mississippi Suite de Ferde Grofé, el Concierto para piano n.º 2 de Serguéi Rajmáninov, que contará con el solista Isaac Martínez Mederos, y el estreno absoluto de la obra Héroes, compuesta por el músico canario Óscar García.

El programa Resilientes no solo marca el quinto aniversario de la OCGC, sino que también pone de manifiesto el compromiso cultural y la unidad artística de los músicos de Gran Canaria y el resto del archipiélago.