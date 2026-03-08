Bach convertido en hilo musical

De correcta discreción se podría resumir la interpretación que de la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach ha mostrado la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en su ciclo de abono. Pero, ¿es posible admitir tal calificativo en una obra de arte de tal calibre? ¿Puede uno quedar indiferente ante tal descarnada dramaturgia o inflamación de ideas técnicas, trampantojos espirituales y muestras de tan devota poesía?

Chichon, director titular, tuvo el mérito de uniformar y aunar todo el entramado que al mismo tiempo se convirtió en el problema principal, pues no hubo incisividad cuando se requería, ejemplo fue un soso primer número tan formal en el que no quedó en relieve ni la circulatio que, en sus aceradas disonancias, representan la corona de espinas. Faltó teatralidad y hasta algo de virulencia en los enfrentamientos de la turba en la segunda parte, así como vuelo poético en el arioso de Jesús Betrachte, meine Seel, capó en exceso el entramado polifónico de la cuerda y excesivamente manierista en las dinámicas y agógica en el tramo final de la obra, más propio del clasicismo que del barroco. Hizo un buen trabajo con los corales, dándoles variedad y acento justo así como un estremecedor recogimiento en Es ist vollbracht. Su dirección excesivamente volandera y gestual restó espontaneidad y emoción.

Como director artístico es también responsable de los cantantes reunidos, así como de la inaceptable mutilación de las dos arias de tenor (Ach, mein Sinn y Erwäge, wie sein blutgefärbter nada menos), así como la parte de la Ancilla y la del Servus, esta última asumida por el Evangelista.

En el caso del Aria de tenor de la segunda parte, esencial para entender el mensaje del Varón de Dolores, es muy significativo en la dramaturgia de la obra. Tal decisión sólo se podría entender porque Mark Padmore, otrora extraordinario Evangelista, aun dejando muestras de su clase interpretativa, muestra una voz ajada y tan exigida en el registro agudo que su parte central en la obra quedó negativamente expuesta. Peter Harvey, también un insigne cantante bachiano, mostró igualmente un instrumento pobre y falto de autoridad para Pilatos.

Al imberbe Steffani como Jesús le faltó un sonido grave más rotundo que diera nobleza a un canto liederístico que tuvo belleza, especialmente en Mein teurer Heiland. Desafortunadamente Adèle Charvet estuvo tan discreta como en el Mozart del año pasado, a la voz, de calidad cuestionable, le falta un canto más variado y de entidad.

La soprano Katerina Kasper cantó Ich folge dir con hermosa luminosidad pero sufrió para llegar al final de Zerflisse, mein Herze donde la voz estuvo pesante y fuera de estilo. Muy bien el teldense Gabriel Álvarez en los diez compases que le dejaron cantar – ya saben: compromiso con el talento canario y bla, bla,bla – aunque había dos tenores en el escenario y dos arias de su voz quedaron sin cantar.

El Coro de la Radio de Letonía fue de menos a más, con un sonido muy genérico, empastado en los corales, preciso en las turbas, flojo en el gran primer número Herr, unser Herrscher con sopranos duras y altos voceronas.

Algo desajustado en el célebre Ruht wohl pero con una labor global buena. Excelente el contínuo de Siso y Barley, así como el solo de viola de gamba de María Barajas en el Es ist vollbracht. Buena prestación de las y los solistas de madera así como una ajustada, en conjunto, OFGC.

Desaprovechado el espacio escénico y pantallón, luz plana y falta de atrezzo, esta versión no salió del rigor de un concierto. Bien mirado las versiones de la obra escuchadas en IBF, con medios más modestos, tuvieron más verdad y emoción que este frio hilo musical de lujo.