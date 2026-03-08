Melo Junior ‘regresa al pasado’ con material de miles de películas

El exempresario y productor Francisco Melo Junior ha puesto a la venta el material de promoción de miles de películas pertenecientes a los años 50, 60 y 70 que formaban parte del patrimonio de su familia. La mayoría de este merchandising había sido adquirido principalmente por su padre, Francisco Melo Sansó, que logró acumularlo a lo largo de su vida gracias a la relación que tenía con la industria cinematográfica.

Se trata de alrededor de 100.000 carteles, 1.000 juegos de fotocromos y 300 libros de prensa, que se podrán adquirir en la tienda Regreso al Pasado, situada en la calle Churruca 37 de la capital grancanaria, desde el momento en el que hayan sido debidamente catalogados ya que todo junto conforma un valioso ejemplo del carácter artístico que tenía la promoción cinematográfica en el siglo pasado.

La distribudora Mundial Films

«Mucho de este material lo adquiere mi padre cuando se entera que cerraba una distribuidora que se llamaba Mundial Films», señala el propio Melo Junior. «Mi padre fue con un furgón, recogió toda esa cartelería y lo subió al garaje de mi casa». El distribuidor y exhibidor cinematográfico, que falleció en 2023, fue un importante dinamizador de la cultura en las islas. De hecho, dedicó toda una vida a impulsar el acceso al séptimo arte en el Archipiélago y, entre otros, propulsó las aperturas de los cines Galaxy’s, Monopol, Aguere y Price. «Las películas fueron caducando su licencia de exhibición y se empaquetaron, y de ese modo llegaron a nuestra oficina en Tomás Morales donde se depositó en los años 80 y allí permanecieron».

Las productoras más importantes

La mayoría de este material procede de las grandes productoras como Universal, Paramount, United Artists y Metro, distribuidas por compañías ya desaparecidas como Cinesco, pero que muestran el nivel de calidad que tenía la promoción cinematográfica hace 70 años. Así, vemos, en lo que se refiere a la cartelería, a un Frank Sinatra viajero en Como en un torrente, a Kirk Douglas destacar entre un imponente juego de figuras de Hollywood en La sombra de un gigante, o la típica escena de la época dorada del western en un delicioso Duelo de gigantes. Por otro lado, el aficionado también se puede deleitar con los admirables pressbooks que recogían toda la información de la obra de forma exhaustiva con sipnosis de los films que va de Los justicieros del oeste a Una chica casi decente.

Lo más impactante: los juegos de fotografías

Pero la parte más impactante quizás la conformen los juegos de fotografías, formados de seis a 12 imágenes, impresas en cartulina, utilizadas para poner en escaparates o vitrinas. Se trata de piezas que muestran escenas destacadas del filme con lo que el amante del celuloide accederá a resúmenes cinematográficos de títulos tan inolvidables como Las noches rojas del Harlem o Aterriza como puedas.

«Son material de explotación que a veces venían en paquetes de cinco, de cien o doscientos», puntualiza el productor. «En el caso de las películas de compañías pequeñas que tenían pocos carteles se devolvían y se llevaban a otros cines. Por eso algunos ponen letreros de los cines Rialto o Rex, donde estrenaban, algo que para los coleccionistas es muy importantes, porque son todas originales».

Sea como fuera, se trata de una oportunidad de oro para los aficionados o mitómanos cinematográficos ya que se van a vender a un precio muy reducido de su verdadero valor. «Los carteles que no sean de películas míticas se venderán a uno o dos euros», señala Melo. «Y los clásicos a 20 euros. Los fotocromos, que se podrían vender a 50, estarán a cinco euros. Seguramente todo se venda en una misma semana de remate de liquidación», finaliza