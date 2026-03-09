Una exposición en el Castillo de la Luz conmemora el centenario de Manolo Millares y explora su vínculo con Chirino

El Castillo de la Luz acoge desde este jueves una exposición que conmemora el centenario del nacimiento de Manolo Millares, uno de los artistas más influyentes del arte contemporáneo español. La muestra propone un diálogo entre la obra del creador grancanario y las esculturas de Martín Chirino, reunidas en la colección permanente de la Fundación que lleva su nombre.

Bajo el título “Homenaje a Manolo Millares. Volver sobre la trama del arte canario, en busca de sus raíces”, la exposición está comisariada por Jesús M. Castaño, director de la Fundación Martín Chirino, y reúne un conjunto de piezas procedentes de diversas colecciones públicas y privadas. La propuesta explora el vínculo artístico y personal entre Millares y Chirino, dos figuras clave del grupo El Paso que compartieron inquietudes creativas y una estrecha amistad desde su juventud.

La jornada inaugural incluirá, además de la apertura de la exposición, una conferencia del crítico de arte Alfonso de la Torre, especialista en la obra de Millares, titulada Entre las basuras de un tiempo arrodillado, así como la proyección del documental experimental “Millares, 1970”, realizado por el propio artista junto a Elvireta Escobio.

Cuadro 97. Técnica mixta y óleo sobre arpillera (1960), de Manolo Millares, colección IVAM, que se exhibe en el Castillo de la Luz. / La Provincia

La muestra propone un recorrido por la obra de Millares en diálogo con las características espirales metálicas de Chirino, evidenciando las conexiones entre ambos creadores. Mientras el primero expresó su vínculo con Canarias a través de materiales como la arpillera y su interés por la arqueología, Chirino desarrolló un lenguaje escultórico inspirado en el viento y el océano que rodean el archipiélago.

Homúnculo 7. El Grito. Técnica mixta sobre arpillera (1966), de Manolo Millares. Colección Valyunque / La Provincia

Las piezas expuestas proceden de instituciones como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria a través del CAAM, o el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), además de colecciones privadas. Entre ellas destaca Homúnculo 7. El Grito (1966), obra que formó parte de la colección personal de Martín Chirino.

La exposición permanecerá abierta al público en el Castillo de la Luz hasta el 31 de agosto de 2026, en el marco de las actividades organizadas por la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino para recordar la figura y el legado de Manolo Millares, uno de los grandes referentes de la vanguardia artística española del siglo XX.