La obra de Manolo Millares dialoga en su centenario con el legado de Chirino en el Castillo de la Luz

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino conmemora el centenario del nacimiento de Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 17 de febrero de 1926 – Madrid, 14 de agosto de 1972) con una exposición en el Castillo de La Luz que se inaugura este jueves 12 de marzo. La muestra que lleva por título Homenaje a Manolo Millares. Volver sobre la trama del arte canario, en busca de sus raíces, comisariada por Jesús M. Castaño, director de la Fundación Martín Chirino, presenta un corpus de obras de Millares en un diálogo con las esculturas de Chirino de la colección permanente de la Fundación, el eco de las conversaciones de dos creadores y figuras influyentes en el arte contemporáneo que fueron clave en el grupo El Paso, que “mantuvieron una estrecha y duradera amistad desde su juventud, compartiendo inquietudes artísticas y un destino común en el desarrollo del arte contemporáneo español”, en palabras de Jesús M. Castaño.

Será una jornada en torno a Manolo Millares, al artista y su obra, con la inauguración, a las 18.30 horas, de esta exposición que permanecerá abierta al público en el Castillo de la Luz hasta el próximo 31 de agosto de 2026; la conferencia Entre las basuras de un tiempo arrodillado, que impartirá Alfonso de la Torre, experto en Millares, a las 19.00 horas; y la proyección a las 20.00 horas de Millares, 1970, documental experimental realizado por Manolo Millares y Elvireta Escobio.

“Conmemorar a Manolo Millares desde la Fundación Martín Chirino es volver sobre los dos artistas, que incidieron en la reflexión en torno a esas raíces. “Volver sobre la trama del arte canario, en busca de sus raíces”, según declara Juan Manuel Bonet. Y lo hacemos desde esta exposición con obras que determinan que estos dos artistas universales compartían las mismas inquietudes, la misma identidad insular”, explica Jesús M. Castaño acerca de la exposición que se inaugura este jueves en el Castillo de la Luz.

Manolo Millares y Martín Chirino fueron “artistas y amigos que reflexionaban sobre el arte prehispánico, una devoción que les unía y que adquirieron en su juventud, a través de sus frecuentes visitas al Museo Canario, donde se interesaron muy especialmente por las pintaderas y los fardos funerario”, afirma el comisario y director de la Fundación Martín Chirino. En su opinión, “Millares explicó Canarias a través de su tierra (le apasionaba la arqueología); Chirino, en cambio, prefirió hablar del viento que llega desde el océano. Es la sensación que queda al ver las arpilleras de Manolo al lado de las espirales metálicas de Martín” en esta exposición.

Homúnculo 7. El Grito. Técnica mixta sobre arpillera (1966), de Manolo Millares. Colección Valyunque / LP

Las obras de Manolo Millares proceden de diversas colecciones públicas de instituciones canarias como son el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabido de Gran Canaria a través de CAAM, centros nacionales como la colección del Institut Valencia d’Art Modern, IVAM, caso de Cuadro 97 (1960) que formaba parte de las piezas seleccionadas en la muestra El Paso. Vanguardia y Compromiso, que acogió el Castillo de La Luz entre mayo y agosto del pasado año con motivo de las actividades por el centenario del nacimiento de Martín Chirino; y una muy especial, Homúnculo 7. El Grito (1966), de la colección Valyunque que formó parte de la colección particular de Martín Chirino .

‘Entre las basuras de un tiempo arrodillado’

Tras la inauguración de la exposición, Homenaje a Manolo Millares. Volver sobre la trama del arte canario, en busca de sus raíces que ocupa distintas salas en el Castillo de La Luz, Alfonso de la Torre, teórico y crítico de arte, especialista en la obra de Manolo Millares, ofrecerá a las 19.00 horas la conferencia Entre las basuras de un tiempo arrodillado, título que evoca el diálogo de Millares con Alberto Greco, en 1965, “gritan las basuras de un tiempo arrodillado”.

Alfonso de la Torre es uno de los grandes especialistas en los artistas de El Paso, también en la obra de Manolo Millares, de quien concluyó sus catálogos razonados de pintura y escultura junto al de obra gráfica. Pertenece al Comité Millares. Ha comisariado arias exposiciones del artista, entre ellas las capitales retrospectivas en la Fundación Caixa Galicia (2004) y Fundación Antonio Pérez (2022). Más recientemente ha comisariado Millares: cincuenta años después”. Entre otros escritos dedicados al artista, cabe citar Manolo Millares, rebelde o un reciente texto dedicado a analizar la relación con Joan Miró: Miró & Millares. Poetiques de la déstruction (2025).

La conferencia que impartirá en el Castillo de la Luz mostrará al artista grancanario, “rebelado contra ese tiempo, resuelto frente a su entorno, en franca oposición al peso de la historia, ironizando sobre su nacimiento en plenos carnavales, él que tomaba la vida tan en serio, discutiendo algunas premisas familiares”, tal como avanza Alfonso de la Torre.

Asegura Alfonso de la Torre respecto a Millares que “al tiempo que su acceso a la modernidad sucedía desde las vanguardias anteriores a la guerra civil, pero también, el reloj más atrás aún, desde la plástica y sígnica aborigen canaria. Como aquel Oscar Wilde de De Profundis, Millares pareció mostrar la vida como un lugar en donde, pudiendo reinar la belleza, el dolor tuviese también un lugar propio: “quizás esté llamado a enseñarte una cosa infinitamente más bella: el valor y la hermosura del dolor”.

Chirino y Millares. / Juan Millares Alonso

‘Millares, 1970’

La jornada de homenaje a Manolo Millares en el centenario de su nacimiento este jueves 12 de marzo en la Fundación Martín Chirino concluye con la proyección, a las 20.00 horas, del documental Millares, 1970. Una película experimental en blanco y negro y color de 22’ 30” de duración realizada por Manolo Millares y Elvireta Escobio en 1970, con montaje y sonido de Millares, y música de Pierre Henry y Pierre Schaeffer, precursores de la música concreta. Se proyecta una copia restaurada por Joan Gómez Alemany.