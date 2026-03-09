El talento de Isaac Martínez

Con el aire propiamente desgarbado que le concede su juventud, el pianista Isaac Martínez Mederos camina en el escenario con una reverencial humildad ante la expectación que suponía oírle abordar uno de los concierto para piano más icónicos del repertorio: el segundo de Sergei Rachmaninoff.

Se tomó su tiempo de concentración, pues no en vano el peso y construcción de los primeros acordes enmarcan una línea de interpretación que, con enorme templanza por su parte, fueron de serena grandeza. De esencial carácter romántico la exposición del segundo tema, ensoñador pero no sensiblero, si este primer movimiento no se elevó más fue a causa de una dirección algo pesante de David Crespo.

El hermoso Adagio fue expuesto por el pianista canario con sincera melancolía, demostrando una temperamental madurez y coherencia expresiva de gran nivel. Quiso ser más arrebatado en el último movimiento, donde mostró un virtuosismo radiante a solo pero constantemente limitado por el contingente orquestal. Martínez Mederos demuestra conocer bien la obra y se identifica claramente con su decadente romanticismo al que presta acentos aún poco personales en cuanto al perfilado sonoro pero una pasmosa seguridad ante unos pentagramas muy difíciles.

Una orquesta excesivamente grande - ¿dos tubas? - no nos permitió calibrar su potencial sonoro, así como una dirección de Crespo corta de vuelo y smorzature, que frenó el carácter rapsódico de muchos pasajes en los que el pianista quiso abandonarse con más libertad.

La heterogénea amalgama que supone la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC), con estudiantes, profesionales y diletantes hace que cada concierto, especialmente si se aborda el gran repertorio, sea un pequeño milagro que ha conseguido fidelizar un público amigo y entusiasta. Esta popularidad también ha atraído la protección política del vicepresidente del Cabildo, Teodoro Sosa, y el viceconsejero de Cultura del Gobierno de CanariasHoracio Umpiérrez, presentes en la sala.

De los problemas de afinación, sonoridad, conjunción y equilibrio tiene en sus filas gente sobradamente capacitada para que el proyecto siga evolucionando felizmente. De su filosofía, con sobredosis de buenismo y autoayuda, me quedo con la buena costumbre de aportar una obra de estreno en cada concierto, como la del joven Óscar García, titulada Héroes, que está bien delineada en torno a una sonoridad cinematográfica de la que hoy es imposible desprenderse. Descomplicada en lo formal y armónico, pero agradable a la escucha y ordenada con buen criterio.

La Suite Mississippi de Grofé es música de característica raíz norteamericana, que da juego para cierto brillo de conjunto en Mardi Gras y una engolada sensiblería en Old Creole Days. La dirección de Crespo fue rígida y desequilibrada, ya que parece coreografiar una serie de movimientos que en gran parte no reciben respuesta de la orquesta. Sus manos, en exceso simétricas, no permiten originar más expresión que una limitada gama dinámica. Habrá que seguir trabajando duramente.