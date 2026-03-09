Es el tiempo

Vicente Monroy, en su Breve historia de la oscuridad, escrita en defensa de las salas de cine en la era del streaming, nos habla del exceso de claridad en que vivimos. La luz invasora y excesiva de las diversas pantallas que nos rodean: televisión, móviles, tabletas, ordenadores de distintos tamaños, solo sirven para deslumbrarnos. Y ya sabemos que el deslumbrado no ve, el exceso de luz lo ciega. Por eso, libros como éste de Nadia Jiménez son de agradecer. Entre tanto ruido, tanta luz destinada a dejarnos ciegos ante la realidad, sus textos, luminosos y claros crean un hermoso contraste que nos permite ver mejor el camino, el tiempo y el espacio, nuestro mundo. Pues si el exceso de las pantallas nos ciega, la prosa discreta y luminosa de Nadia Jiménez nos alumbra con generosidad. No tomen lo de discreta como peyorativo, recuerden que la Academia en su diccionario ofrece como sinónimos de discreta vocablos como razonable, entre otros.

Y volvemos a lo mismo, en el tiempo oscuro del irracionalismo trumpiano, es conveniente e incluso necesario contar con textos que acudan a lo razonable para ayudarnos a caminar.

Parece que Nadia se empeña en contradecir a Luis Goytisolo cuando este señalaba el peso de lo audiovisual en nuestro mundo y como había ido devorando los espacios y tiempos de la literatura, sobre todo de la novela, pese a los intentos de esta última de copiar alguna de las técnicas cinematográficas, hasta el punto que autores como Joyce, Proust o Faulkner, o García Márquez y Cortázar, ya no tenían sucesores ni discípulos (si acaso en algún momento, creemos, Javier Marías) encargados de empujar la creación literaria y con ella el lenguaje, un poco más allá para que entendiéramos mejor nuestro mundo: «La situación sólo ha empezado a cambiar en los últimos diez o quince años, con el aflorar aquí y allá de jóvenes novelistas que, por su afinidad de planteamientos respecto a la novela decimonónica no parece sino, literariamente hablando, los abuelos de sus predecesores. El Énfasis puesto en la intriga, en la peripecia argumental (…) no hace sino remitirnos a tiempos pasados».

Tal escribía Goytisolo en el incisivo El porvenir de la palabra hace veintitrés años. La cosa no ha cambiado mucho desde entonces. Casi todo lo que se publica o se lee, recuerda, sin menospreciarla, a los mecanismos de la novela de aventuras, de intriga, romántica y géneros hermanos. Incluso se escribe pensando más en la adaptación a la pantalla que en la propia forma narrativa. El tanto vendes, tanto vales que Rodríguez Padrón señaló hace tiempo. Nadia Jiménez huye en sus cuentos, si podemos llamarlos así, de la anécdota o la peripecia como hilos conductores. Se centra en el estilo, un estilo trabajado, cargado de sensibilidad poética sin caer en lo cursi ni lo ramplón. Lo que cuenta en el fondo es un pretexto para contar. Da lo mismo que nos hable de una chocolatería en París o del hotel que alojó a Pavese en Turín, lo importante es la forma, el modo en que lo cuenta. Es como si fuera consciente de lo que Barthes llamaba «la práctica específica del significante, poesía o ficción, que comprende de manera explícita su propio espejo».

Ese espejo que remite a Stendhal pero que los grandes escritores, y Nadia Jiménez lo es, convierten en espejo de la propia literatura, no sólo de lo real sino del lenguaje, las formas, usadas para contarnos la realidad, o mejor, las múltiples realidades, jugando con espacios y tiempos, por las que nos lleva de viaje la autora, a través de los pliegues del lenguaje.

En realidad Jiménez escribe un ejercicio de autoafirmación literaria, haciendo uso del derecho reivindicado por Barthes, que permite al autor volver sobre lo escrito, las veces que quiera, no tan solo para corregirlo o mejorarlo, sino para intentar nuevas aproximaciones que vayan dando los distintos matices que tiene cualquier texto. Algo en el tono de estos relatos recuerda un libro anterior, Dátiles por la vereda, y para confirmar esta impresión Es el tiempo tiene por subtitulo Vereda de Dátiles. De esta forma se juega con el lector, se le hace cómplice de lo escrito, de los viajes, los espacios y los tiempos de la escritora.

Así, Belén olerá al pan recién hecho por un panadero palestino y nos dejará la pregunta de hasta cuando ese hombre abrirá su tahona antes de que los ocupantes lo expulsen y priven al mundo de sus hogazas que quedaran inmortalizadas para siempre en el texto de Nadia.

Igual ocurre con ese chocolate caliente de París, resistente aún a las uniformidades del consumo globalizador, ese que hace que un turista se coma una hamburguesa en Florencia antes de tocar el morro de bronce del jabalí de la suerte, en vez de un plato de pasta. Contra esas uniformidades que van borrando libertades se alza la voz de Jiménez cuando decide contarnos los secretos de Las Canteras, o cuando advierte que a desgracia de unos no puede ni debe ser el entretenimiento de otros. Y prefiere, con nosotros, Los Finaos antes que el Halloween.

Es una reivindicación no de lo identitario o de lo propio, antes bien, de lo que siendo diferentes nos hace iguales, nos aproxima al otro, como esa namoradeira brasileña, figura de madera de representa a las «muchachas que coqueteaban con el futuro, asomadas al alféizar de las ventanas». Hubo un tiempo en que en mi barrio la gente sacaba una o dos sillas a la acera y conversaba entre si y las muchachas, vigiladas siempre, hablaban y reían con la frescura de la inocencia. Algún artesano, al fin de la jornada, sacaba también sillas y los hombres se reunían a comentar el trabajo o el partido de futbol. A veces, muy pocas, aparecía alguna botella de ron. Hoy para hablar en la calle tienes que sentarte en la terraza de un bar y pagar por eso.

Noticias relacionadas

Nadia Jiménez ha escrito un libro cargado de sentimientos, de luz, de verdades que nos recuerdan que no estamos solos, que siempre hay alguien al otro lado con el que hablar, ya sea con los libreros de viejo de París, en la Granada de Lorca, el Lyon de los cordeleros o Cádiz… vale la pena leerlo, aunque sea solo por disfrutar de la buena literatura.