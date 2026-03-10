La cómica y presentadora Henar Álvarez, reina del trono de 'Al cielo con ella' en La 2, aterriza en Gran Canaria

La cómica y presentadora Henar Álvarez, referente del feminismo en España que reina en el trono de su late show Al cielo con ella, los domingos, en La 2, aterriza el próximo abril en Gran Canaria con su primer montaje de teatro en solitario, La chochoctora. A caballo entre la ironía, la lucidez y la reivindicación de una sociedad más igualitaria, la humorista madrileña se enfunda la bata de la "Chochoctora", su personaje más icónico, que trasciende el espectáculo de stand up comedy para manifestar su voz crítica contra el sistema patriarcal que oprime la sexualidad y deseo de las mujeres, con "un show lleno de humor a través de la performance, sus particulares versiones de canciones con letras inéditas y la intervención del público en directo", tal como anuncian desde la productora.

El espectáculo tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril, a las 20.00 horas, en el Teatro Víctor Jara, en Vecindario, con una hora y media de duración.

Se trata de la segunda vez que la presentadora de Aluche recala en este recinto del sureste grancanario, donde ya presentó el espectáculo en vivo del podcast Buenismo bien, de la Cadena Ser [ya cancelado] junto a Manuel Burque y Quique Peinado, en enero de 2023, que inauguró una pequeña gira por las Islas. En aquel show, Henar Álvarez se enfundó la bandera de Canarias, como hizo por primera vez en su intervención como invitada en el Festival por la Igualdad. Gran Canaria Infinita, organizado por el Cabildo de Gran Canaria en el Teatro Guiniguada. Desde entonces, Henar Álvarez lució durante años una bandera canaria en todas sus bios en redes sociales.

Henar Álvarez con la bandera canaria en 'Buenismo bien'. / LP

Al cielo con Henar

Desde febrero de 2025, Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella en La 2, todos los domingos, a las 22.00 horas, cuya primera emisión tuvo lugar en noviembre de 2024 en RTVE Play. Se trata de un espacio con un marcado acento feminista, transgresor y reivindicativo, al más puro estilo de su presentadora y guionista, que arranca con un monólogo inicial sobre situaciones de desigualdad desde el humor y la crítica, pero cuyo apartado principal consiste en dos entrevistas a invitadas e invitados populares, que siempre transitan entre lo íntimo y lo político. Entre otros nombres han desfilado por su escenario Ana Belén, Rigoberta Bandini, Inma Cuesta, Alba y Lolita Flores, Leticia Dolera, Hovik Heuchkerian, Dani Rovira, Silvia Abril o Belén Rueda. Al final de cada entrevista, el protagonista debe escribir en un papel un nombre que condene públicamente y meterlo en un congelador.

Lo de Shakira

Esta semana trascendió la noticia de que Shakira concederá una entrevista en exclusiva con Henar Álvarez en el marco de Al cielo con ella, según desvela en primicia PocoPasaTV , y de lo que se han hecho eco numerosos medios. Según revela este portal, el programa ya trabaja en la que sería la única entrevista de la estrella colombiana en la televisión española, coincidiendo con el inicio de su nueva etapa profesional.

La noticia ha generado bastante sorpresa al producirse en el contexto de este formato, que constituiría el mayor hito de la temporada para el programa de Henar Álvarez, ya que se trata una cadena más minoritaria y cultural frente a colosos como La revuelta o El hormiguero. Pero en Barranquilla se baila así, para alegría de todas.