El fenómeno ‘One Piece’ de Netflix tiene acento canario

Llegó el día que millones de seguidores de todo el planeta estaban esperando. Netfix estrenó ayer la segunda temporada de One Piece, el live action del que es el manga más vendido de la revista Weekly Shönen Jump -la más importante del medio-, de la Editorial Shueisha. One Piece: Into The Grand Line, que así se titula esta segunda entrega integrada por ocho capítulos, vuelve a contar con el inconfundible acento canario de uno de sus protagonistas, Taz SKylar (Sanji). Este tinerfeño nacido en 1995, de padre sierraleonés-libanés y madre británica, vuelve a doblarse a sí mismo para la versión en español y lo hace -también como en la primera temporada- con su acento de origen.

El reparto de la producción se completa con el mexicano Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro) y Jacob Romero (Usopp). Según sus creadores, esta segunda temporada desatará «adversarios más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha». «Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una multitud de formidables enemigos nuevos».

Su aparición en esta serie ha convertido a Skylar en toda una estrella internacional. Durante la intensa gira internacional de promoción de esta segunda temporada ha demostrado su simpatía y desparpajo allá por donde ha pasado: desde México a Japón pasando, obviamente, por Estados Unidos.

El pasado lunes, de regreso a Madrid desde Tokio, el tinerfeño visitó el programa televisivo La Revuelta. Allí, el actor canario volvió a dejar momentos muy impactantes. Acompañado por el presentador David Broncano, combinó anécdotas de su carrera con recuerdos de una etapa mucho más complicada antes de alcanzar el éxito.

Nada más entrar en el plató protagonizó el primer momento cómico de la entrevista. Broncano comenzó a hablarle en inglés, al tratarse del protagonista de una serie internacional, pero rápidamente el chico se pasó al español: «Soy más canario que el gofio», desveló el chico.

Durante la charla, Skylar recordó su trayectoria antes de convertirse en actor. Nació en Tenerife y a los 15 años fue expulsado del instituto. A partir de ahí empezó una etapa de viajes por distintos países con su tabla de surf: «En esa época yo iba de un lado a otro con mi tabla de surf y, si no tenía dónde dormir, usaba su funda como si fuera un saco de dormir», explicó sobre aquellos años en los que recorría diferentes lugares buscando oportunidades.

Uno de los episodios más duros lo vivió en San Sebastián, donde trabajaba para la fábrica de surf Pukas mientras intentaba abrirse camino como guionista en Londres: «Como no podía pagar un apartamento en ambas ciudades, alquilé un parking en San Sebastián y, cuando se me acababa el dinero en Londres, iba, trabajaba unos meses haciendo tablas y durmiendo dentro de mi coche». A pesar de eso, con el tiempo empezó a hacerse conocido, hasta el punto de convertirse en el protagonista de la que es ya una de las series más vistas de Netflix.

Mientras, y según ha trascendido, esta segunda temporada presentará a los espectadores a otros personajes favoritos de los fans, incluyendo al querido híbrido de reno y niño, Tony Tony Chopper.