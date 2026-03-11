Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Estado de la NacionalidadEstación de San TelmoHéctor AlemánTiempo AEMET CanariasAccidente GuíaEuromillones en Las PalmasDesahucio en LPGC
instagramlinkedin

Hito en el Periodismo

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

El periodista y escritor Raúl del Pozo murió el pasado martes 10 de marzo y hoy se han abierto las puertas de la Capilla para despedirle

Corona de flores enviada por el rey emérito Juan Carlos para la capilla ardiente del periodista y escritor Raúl del Pozo

Corona de flores enviada por el rey emérito Juan Carlos para la capilla ardiente del periodista y escritor Raúl del Pozo / SERGIO PEREZ / EFE

EFE

La capilla ardiente del periodista y escritor Raúl del Pozo ha quedado abierta este miércoles en el Casa de la Villa, en Madrid, donde familiares, compañeros de profesión y lectores se despiden desde primera hora de una de las plumas más reconocibles de la columna política.

Poco antes de las nueve y media ha abierto la capilla ardiente en el Patio de Cristales del edificio que fue sede del Ayuntamiento de Madrid y hasta allí ya se han acercado, entre otros, el escritor y amigo de Del Pozo Arturo Pérez Reverte y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

A las puertas de la Casa de la Villa, el alcalde, que ya este martes dedicó en X unas palabras al "maestro de cronistas y medalla de honor de la ciudad de Madrid", se ha sentido emocionado por la pérdida de una "figura tan extraordinaria, gigantesca, que vivió 4, 5 o 6 vidas en una sola vida".

"Fue reportero, fue periodista, fue escritor, fue absolutamente todo, un ejemplo de vitalidad y a todos, la verdad, es que nos conmueve", ha remarcado el alcalde al hablar de Raúl del Pozo.

También, han asistido el presidente del Senado, Pedro Rollán; el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y la empresaria Paloma Segrelles, entre otros.

Del Pozo, nacido en Mariana (Cuenca) en 1936, falleció este martes en Madrid a los 89 años, en los que forjó una larga trayectoria profesional ligada a la crónica política y al periodismo literario.

Durante décadas ha sido uno de los columnistas más influyentes de España y ha firmado en el diario El Mundo la columna 'El ruido de la calle', heredera del espacio que popularizó el escritor Francisco Umbral.

Noticias relacionadas

Con su muerte desaparece un refeente de la columna y de la crónica política, a los pocos días de hacerlo otro profesional que también ha dejado huella en el periodismo de la Transición como Fernando Ónega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
  2. Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
  3. ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
  4. Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
  5. Un vivero, más merenderos y más zonas para mascotas: así quiere Las Palmas de Gran Canaria ser más verde
  6. El Puerto de Las Palmas inicia la transformación en un parque de la explanada junto al acuario Poema del Mar
  7. La confesión de Richely, la mujer detenida por ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria: «Sentí el impulso de cogerle la cara»
  8. Aparatoso accidente en Gran Canaria: tres coches y un camión implicados

Los trabajadores canarios tendrán que trabajar media hora más si hacen pausa para el bocadillo durante su jornada laboral

Los trabajadores canarios tendrán que trabajar media hora más si hacen pausa para el bocadillo durante su jornada laboral

Alfredo Bryce Echenique (Lima, 1939-2026): La memoria es un lugar donde todo vuelve a suceder

Alfredo Bryce Echenique (Lima, 1939-2026): La memoria es un lugar donde todo vuelve a suceder

AHI apela al "espíritu guerrero" aborigen para defender Canarias ante Madrid y Bruselas

AHI apela al "espíritu guerrero" aborigen para defender Canarias ante Madrid y Bruselas

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Una familia con cinco hijos es desahuciada en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional detiene a un hombre de 61 años en Las Palmas de Gran Canaria tras un robo en un comercio en Vegueta

La Policía Nacional detiene a un hombre de 61 años en Las Palmas de Gran Canaria tras un robo en un comercio en Vegueta

Detenido por un robo con fuerza en un establecimiento de Las Palmas de Gran Canaria

Tracking Pixel Contents