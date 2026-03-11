El encuentro ‘La Voz de la Mujer’ debate el papel de la mujer en la cultura desde la acción, el cuerpo y la voz en el Castillo de la Luz

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino acoge este viernes 13 de marzo, a las 18.00 horas, la tercera edición del encuentro La Voz de la Mujer, una jornada de encuentro, inspiración y creación femenina en el contexto de la celebración del 8 de marzo, un proyecto creado y coordinado desde su primera convocatoria en 2024 por Dácil Manrique de Lara. Un evento cuyo propósito es visibilizar el trabajo de las mujeres que, desde la cultura, están contribuyendo activamente a la vida cultural de Canarias. Un espacio de diálogo que en esta edición se aborda desde La acción, el cuerpo y la voz, que son tres maneras de mirar el mundo.

Esta tercera edición de La Voz de la Mujer tiene de protagonistas a tres mujeres que por su trabajo se identifican con los tres conceptos que son el fundamento e hilo conductor del encuentro, y que aportan tres visiones distintas sobre la cultura: Evelyn Alonso Rohner, arquitecta y fundadora de la asociación Marca Púrpura; Tina Suárez Rojas, poeta y profesora de literatura; y Mónica Aguiar, productora y creadora, directora de La inasible. El acto estará moderado por la periodista Nora Navarro.

“En las celebraciones en torno al Día Internacional de la Mujer, la Fundación Martín Chirino se une a las mujeres del mundo en solidaridad con los derechos humanos, la dignidad y la igualdad. Creemos que un mundo mejor solo puede ser alcanzado por mujeres y hombres disfrutando en plena igualdad”, afirma Jesús M. Castaño, director de la Fundación Martín Chirino. En su opinión, “en los últimos días, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se escuchan múltiples voces y reflexiones sobre los derechos, la igualdad y el respeto de las mujeres. La Fundación se ha querido sumar a estos actos pensando que les resultaría sumamente interesante y enriquecedor escuchar otros niveles de discusión en torno a este tema a través de La Voz de la Mujer”.

Asegura Jesús M. Castaño que “en cuestiones de género cada persona tiene un posicionamiento claro al respecto, aunque en general no lo hacemos explícito ni reflexionamos acerca de la forma en la que construimos y reproducimos nuestra identidad femenina y masculina. En cambio, en fechas como esta, esa posición se manifiesta abiertamente, brindando una excelente oportunidad para entrever dónde nos encontramos como sociedad en relación al tema”.

Dácil Manrique de Lara, directora, productora y editora en cine, publicidad y videoarte y coordinadora de La Voz de la Mujer destaca que “el objetivo principal de este encuentro es una vez más explorar y resaltar el papel de la mujer en la construcción cultural de Canarias, analizar su situación y poner en común ideas y experiencias que ayuden a avanzar en la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres”, explica

“El papel de la mujer en la construcción de la cultura es incuestionable”, asegura Dácil Manrique de Lara. En esta edición, la arquitectura, la literatura y las artes escénicas, como herramientas de desarrollo y transformación cultural, se dan la voz en esta jornada conducida por la periodista Nora Navarro, en la que se abordará el papel de la mujer en la cultura desde una experiencia viva y participativa.

El encuentro dará comienzo a las 18.00 horas, y tras las intervenciones y posterior debate tendrá lugar un networking con el público asistente y una sesión de deejay.

Talleres infantiles El Cuerpo que Dibuja

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino ha organizado una programación infantil paralela a la celebración del encuentro La Voz de la Mujer, con las actividades y talleres creativos El Cuerpo que dibuja, destinado a niños y niñas de 3 a 8 años, que estarán relacionados con el tema de esta edición: la acción, el cuerpo y la voz.

Desde las 17.45 horas en este espacio lúdico, los más pequeños descubrirán cómo su propio cuerpo puede convertirse en una herramienta de expresión gráfica. A través de ejercicios dinámicos, juegos sensoriales y propuestas artísticas, explorarán líneas, formas, colores y texturas utilizando gestos, desplazamientos, posturas y ritmos.

Entre otros contenidos, los más pequeños se acercarán a la obra de la escritora y artista plástica Pino Ojeda con la lectura de uno de sus cuentos y a través de sus colores, formas y sensibilidad artística como inspiración para las creaciones. A través del juego, la experimentación y el contacto con su obra, los niños aprenderán que es posible dibujar con el cuerpo, el espacio y la emoción.