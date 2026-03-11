La Luján Pérez muestra las creaciones del alumnado de Cerámica y Fotografía

La Galería de la Escuela Luján Pérez acoge la exposición conjunta de los Talleres de Cerámica y de Fotografía, presentando los trabajos realizados por los alumnos durante el curso 2025. La dedicación y la constancia de cada uno de los participantes de estas dos muestras se plasman en sus obras a través de los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos. La Escuela ha generado un espacio-taller donde se dan cita alumnos, con ganas de aprender y ansiosos por crear y expresarse, donde descubren la nobleza de la arcilla y también sus caprichos, adentrándose en un campo nuevo de infinitas posibilidades creativas. La intención perseguida es que el alumno adquiera una visión general que le permita definirse mejor en el amplio mundo de la cerámica.

En la otra muestra, los integrantes del Taller de Fotografía ahondan en el conocimiento de la fotografía artística.

Explorar las distintas vertientes fotográficas y sus particularidades es el objetivo de la formación, para que cada alumno determine cuál se adapta mejor a sus procesos creativos. En esta exposición, los fotógrafos sitúan intencionadamente una serie de objetos inanimados como sujetos de la composición, capturando escenas únicas y extravagantes para forjar una voz distintiva y una nueva perspectiva.

La muestra estará abierta al público hasta el 6 de abril de 2026 y se podrá visitar de lunes a jueves en horario de 18.00 a 20.00 horas, y los viernes de 17.00 a 19.00 horas, en la Galería de la Escuela Luján Pérez.