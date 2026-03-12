‘Días de poesía’, un festival de versos y letras nace en Las Palmas de Gran Canaria para conmemorar el Día Mundial de la Poesía

Días de Poesía, el festival de poesía y creación poética que se estrena en Las Palmas de Gran Canaria los próximos 20 y 21 de marzo, llega con motivo del Día Mundial de la Poesía para hacer realidad el lema de su primera edición: ‘La Poesía invade la ciudad’.

El festival propone un itinerario cultural por espacios emblemáticos de la ciudad, con intervenciones que sitúan la poesía en lugares inesperados del entorno urbano y actividades que transitan desde los recitales íntimos en librerías hasta un acto poético colectivo en la Plaza de Santa Ana el sábado 21, Día Mundial de la Poesía, que reunirá lecturas, música en directo y proyección de videopoesía, entre otras actividades.

Entremedias, una programación nutrida de actos y encuentros con un destacado plantel de artistas como William González, Laura Sam, Dafne Benjumea o Annët Batlles, entre otras figuras, para completar una programación que combina la cercanía de los espacios pequeños de la ciudad con actuaciones y actividades en espacios escénicos al aire libre.

En el acto de presentación de Días de Poesía estuvieron presentes el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, el director del Festival, Victor Ordóñez, y el coordinador de programación, Gonzalo Escarpa (vía video), y contó con la participación de la poeta y escritora Vivien Déniz.

Una primera edición de un festival “con el que la ciudad se llena de versos, de palabras, reivindicando también la candidatura a la capitalidad europea de la cultura”, valoró el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñiguez, “que hace que los vecinas y vecinas puedan disfrutar de la literatura en su versión más íntima, pero que invita también a participar, a formar parte del proceso creativo”, destacó. Un evento que es “de nuevo nacimiento, pero que apuesta muy fuerte con un plantel y un programa de primer nivel”, señaló.

Nuevos lenguajes de la comunicación poética

Para el director de Días de Poesía, Víctor Ordóñez, se trata de un festival “de base, llamado a ser mediador cultural por unos días, con un enfoque centrado en los nuevos lenguajes de la comunicación poética” como la perfopoesía, las 'spoken word’ (forma de poesía pensada para ser interpretada en voz alta, que antepone la oralidad, la teatralidad y el ritmo sobre la escritura), los ‘poetry slam’ o torneos de poesía oral, la videopoesía o la inclusión del podcast como nueva vía de transmisión de la palabra hablada. “Nuevos lenguajes para integrar la poesía con todos los caminos contemporáneos”, resumió Ordóñez.

Pero Días de Poesía “no es solo una muestra, sino también un certamen de creación poética”, tal y como anunció. Así, durante dos meses, "cualquier participante de cualquier edad puede enviar sus creaciones”, animó Ordoñez, tanto en la categoría corta, con un poema, como en la categoría extensa, con un poemario. La convocatoria se abre este sábado 21 en www.diasdepoesia.com

Respecto a la programación del Festival, tal y como indicó por video el coordinador del programa, Gonzalo Escarpa, destaca “la frescura y la fuerza de esta nueva generación de poetas”, que tiene gran presencia en un festival que “también sabe leer y escuchar atentamente a las nuevas formas de la poesía canaria”, consideró.

En conjunto, Días de Poesía propone un recorrido por distintas formas de entender y vivir la poesía, desde el recital en librerías y bibliotecas hasta las propuestas escénicas, el podcast en directo o la intervención sobre el espacio público, en una amalgama de palabras y arte que reúne voces emergentes con figuras consolidadas, y que dialoga entre generaciones para situar la poesía en el centro de la vida cultural de la ciudad.

PROGRAMACIÓN

Viernes 20

La poesía invade la ciudad de una manera bastante literal durante ese fin de semana, con una serie de acciones sorpresa que comienzan desde la misma mañana del viernes 20. Los Comandos Poéticos despliegan sus armas cargadas de futuro por diversos puntos de la capital relacionados con las letras, como la biblioteca del Obelisco, la Facultad de Humanidades de la ULPGC, el IES Pepe Dámaso y otros puntos de la geografía municipal que la organización prefiere no desvelar todavía.

Todo esto, con una visita a las 11.00h a la Facultad de Humanidades de la ULPGC para asistir a la charla y recital de William González, premio Hiperión de Poesía 2024 y premio Espasa de Poesía, quien nos recuerda con su obra y su experiencia de vida que la violencia, los abusos, la droga y el dinero fácil no se idealizan, sino que se desmitifican, y lo expresa con la dureza de quien lo ha vivido de primera mano y ha luchado para salir de esa realidad.

Pero el viernes a la tarde la palabra se refugia en las librerías -su espacio sagrado- con una muestra poética protagonizada por Dafne Benjumea, Ainara Tumise y Alba Tavío en la Librería Sinopsis, a partir de las 18.00 horas.

Y el recital de Annët Batllés, Premio Nacional de Poesía L de Lírica 2024 y Premio Nacional de Poesía Slam Poetry 2025, con una propuesta centrada en la dimensión oral y escénica de la poesía contemporánea, a las 19:00 horas en la Librería Aranfaybo.

Lo que conduce seguidamente, a partir de las 20.00 horas, al Castillo de Mata, con una propuesta dedicada a la poesía performativa y un duelo de palabras. Organizado por PoetrySlamLPGC, se trata de un encuentro donde la poesía abandona el papel para ocupar el escenario en un formato que convierte el recital en un choque creativo, fundamentado en la fuerza del texto y la interpretación. El encuentro en el Castillo de Mata incluye, además, una muestra poética de Annët Batllés, quien se desdobla en esta jornada.

Sábado 21

El sábado 21, Días de Poesía empieza la jornada con Versa Tú, un encuentro intergeneracional que invita a compartir la poesía como experiencia colectiva entre distintas edades y que contará con una muestra del poeta Juli Mesa. Será en la Biblioteca Josefina de la Torre a partir de las 11:30 horas.

Las intervenciones poéticas aleatorias en espacios públicos, entendidas como acciones artísticas concebidas para introducir la palabra poética en la vida cotidiana y sorprender a la ciudadanía con una experiencia cultural inesperada, continuarán durante la jornada del sábado.

Más tarde, a las 17:30 horas, en la Sala Alboroto, se graba el podcast Néctar, el delicioso espacio cultural comandado por Alba Tavío, Ainara Oleaga, Katya Vázquez e Ina Delgado dedicado a la conversación literaria y la creación contemporánea. La sesión incluirá una muestra poética de Laura Sam, una de las voces más reconocidas de la escena ‘spoken word’ en el ámbito estatal.

El Festival Dias De Poesía culmina el sábado 21 a partir de las 20:00 horas en la Plaza de Santa Ana con un acto final abierto al público que se plantea como una celebración colectiva de la palabra, un punto de encuentro donde poesía, música, imagen y ciudad se entrelazan y que reunirá distintas propuestas artísticas como una muestra poética de Vivien Déniz; la lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Poesía; lecturas de Laura Sam; un recital con banda en directo en el que la propuesta ganadora del ‘Poetry Slam’ celebrado el día anterior será invitada a subir al escenario para improvisar junto a los músicos.

Y en colaboración con el prestigioso festival de Videopoesía Maldito Festival, Días De Poesía pone su mirada en un poderoso formato de transmisión poética: la videopoesía. Mediante cinco videopoemas cortos seleccionados, que también serán proyectados durante el evento de clausura de esta primera edición del festival, se podrán sentir las huellas del tiempo y las cicatrices, la mirada de la mujer africana que sueña por ser otra mujer, los desperfectos de la identidad o el misterio de nuestras raíces emocionales. De la muestra, destacan Diving Into The Wreck, de Adrienne Rich y Talegazo, del grancanario Dailos Vega.

Como colofón, la experiencia poética se funde con el lenguaje audiovisual con la proyección del documental ‘Hallelujah. A journey, a song’ sobre la mítica canción de Leonard Cohen también en la Plaza de Santa Ana.

La celebración del Día Mundial de la Poesía sirve como marco, además, para reivindicar la poesía como herramienta de encuentro, creación y participación colectiva, capaz de ocupar tanto los espacios culturales como la calle y el día a día de la ciudadanía.