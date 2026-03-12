Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Danas tiempo CanariasMejora diagnóstico tumores hematológicosPapa León XIVReformas estación de guaguas de San TelmoOrden de alejamiento por acoso vecinalIntoxicación por incendioUD Las Palmas
instagramlinkedin

Fito & Fitipaldis regresa a Canarias con su gira 'Aullidos Tour' y dos conciertos: estas son las fechas

El grupo liderado por Fito Cabrales presentará su nuevo trabajo discográfico, 'El monte de los aullidos', en dos recitales consecutivos en el Archipiélago este marzo

Fito Cabrales, cantante de Fito y FItipaldis, durante un entrevista para Europa Press, en el Hotel Novotel Center, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El nuevo disco de Fito &amp;amp; Fitipaldis se titula ‘El monte de los aullidos’ y saldrá a la venta el 24 de octubre de 2025 bajo Warner Music Spain. Contiene diez canciones, incluyendo una instrumental. Este álbum marcará el inicio de la gira Aullidos Tour, que recorrerá España entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. 22 OCTUBRE 2025 Ricardo Rubio / Europa Press 22/10/2025. Ricardo Rubio;category_code_new

Fito Cabrales, cantante de Fito y FItipaldis, durante un entrevista para Europa Press, en el Hotel Novotel Center, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El nuevo disco de Fito &amp; Fitipaldis se titula ‘El monte de los aullidos’ y saldrá a la venta el 24 de octubre de 2025 bajo Warner Music Spain. Contiene diez canciones, incluyendo una instrumental. Este álbum marcará el inicio de la gira Aullidos Tour, que recorrerá España entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. 22 OCTUBRE 2025 Ricardo Rubio / Europa Press 22/10/2025. Ricardo Rubio;category_code_new

Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

La banda española Fito & Fitipaldis regresa a Canarias con su Gira Aullidos Tour 25/26, un tour con el que el grupo vuelve a los escenarios.

El grupo liderado por Fito Cabrales ofrecerá dos conciertos consecutivos en el archipiélago. El primero tendrá lugar el 13 de marzo en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, mientras que el segundo se celebrará el 14 de marzo en el Recinto Ferial de Tenerife.

Ambos conciertos forman parte de la gira nacional con la que el grupo presenta su nuevo trabajo discográfico.

Presentación del nuevo álbum

Durante esta gira, la banda aprovechará para presentar su nuevo disco, El monte de los aullidos, además de interpretar algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.

Fito & Fitipaldis es uno de los grupos más populares del rock español de las últimas décadas. Desde su formación a finales de los años noventa, han publicado varios álbumes de gran éxito y han realizado numerosas giras por todo el país.

En esta ocasión, el Aullidos Tour combina nuevas canciones con clásicos del repertorio de la banda, un formato habitual en sus directos que atrae tanto a seguidores veteranos como a nuevas generaciones.

Fechas y horarios de los conciertos en Canarias

El primero de los conciertos en el archipiélago se celebrará el viernes 13 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.

  • Apertura de puertas: 19:00 horas
  • Inicio del concierto: 21:00 horas

Al día siguiente, el grupo actuará en Santa Cruz de Tenerife, en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña.

  • Apertura de puertas: 19:30 horas
  • Inicio del concierto: 21:30 horas

Las entradas para los concierto de Fito & Fitipaldis en Canarias se pueden comprar en este enlace.

Estos dos eventos forman parte del calendario del Aullidos Tour 2025-2026, una gira que recorrerá cerca de 30 ciudades españolas: Sevilla (20 y 21 de marzo); Mallorca (28 de marzo); Córdoba (10 de abril); Cáceres (11 de abril); Castellón (17 de abril); Albacete (18 de abril); Ponferrada (24 de abril) y Valladolid (25 de abril), entre otras localidades.

Llamamiento a un concierto responsable con el entorno

La organización de ambos eventos ha hecho un llamamiento a los asistentes para que mantengan una actitud responsable con el entorno durante los conciertos.

Noticias relacionadas y más

Entre las recomendaciones se encuentra el uso adecuado de los contenedores habilitados en los recintos y la correcta separación de residuos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que generan este tipo de eventos multitudinarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents