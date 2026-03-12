Fito & Fitipaldis regresa a Canarias con su gira 'Aullidos Tour' y dos conciertos: estas son las fechas

La banda española Fito & Fitipaldis regresa a Canarias con su Gira Aullidos Tour 25/26, un tour con el que el grupo vuelve a los escenarios.

El grupo liderado por Fito Cabrales ofrecerá dos conciertos consecutivos en el archipiélago. El primero tendrá lugar el 13 de marzo en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, mientras que el segundo se celebrará el 14 de marzo en el Recinto Ferial de Tenerife.

Ambos conciertos forman parte de la gira nacional con la que el grupo presenta su nuevo trabajo discográfico.

Presentación del nuevo álbum

Durante esta gira, la banda aprovechará para presentar su nuevo disco, El monte de los aullidos, además de interpretar algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.

Fito & Fitipaldis es uno de los grupos más populares del rock español de las últimas décadas. Desde su formación a finales de los años noventa, han publicado varios álbumes de gran éxito y han realizado numerosas giras por todo el país.

En esta ocasión, el Aullidos Tour combina nuevas canciones con clásicos del repertorio de la banda, un formato habitual en sus directos que atrae tanto a seguidores veteranos como a nuevas generaciones.

Fechas y horarios de los conciertos en Canarias

El primero de los conciertos en el archipiélago se celebrará el viernes 13 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.

Apertura de puertas: 19:00 horas

19:00 horas Inicio del concierto: 21:00 horas

Al día siguiente, el grupo actuará en Santa Cruz de Tenerife, en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña.

Apertura de puertas: 19:30 horas

19:30 horas Inicio del concierto: 21:30 horas

Las entradas para los concierto de Fito & Fitipaldis en Canarias se pueden comprar en este enlace.

Estos dos eventos forman parte del calendario del Aullidos Tour 2025-2026, una gira que recorrerá cerca de 30 ciudades españolas: Sevilla (20 y 21 de marzo); Mallorca (28 de marzo); Córdoba (10 de abril); Cáceres (11 de abril); Castellón (17 de abril); Albacete (18 de abril); Ponferrada (24 de abril) y Valladolid (25 de abril), entre otras localidades.

Llamamiento a un concierto responsable con el entorno

La organización de ambos eventos ha hecho un llamamiento a los asistentes para que mantengan una actitud responsable con el entorno durante los conciertos.

Entre las recomendaciones se encuentra el uso adecuado de los contenedores habilitados en los recintos y la correcta separación de residuos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que generan este tipo de eventos multitudinarios.