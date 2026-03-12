Inauguración de la exposición 'Homenaje a Manolo Millares' en la Fundación Martín Chirino

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino celebró este jueves 12 de marzo una jornada de homenaje a la figura y obra del artista grancanario Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 17 de febrero de 1926 – Madrid, 14 de agosto de 1972) en conmemoración del centenario de su nacimiento, con la inauguración en el Castillo de la Luz de la exposición Homenaje a Manolo Millares. Volver sobre la trama del arte canario, en busca de sus raíces, comisariada por Jesús M. Castaño, director de la Fundación Martín Chirino; la conferencia Entre las basuras de un tiempo arrodillado, de Alfonso de la Torre, especialista en Manolo Millares; y la proyección de Millares, 1970, documental experimental realizado por Manolo Millares y Elvireta Escobio en 1970.

En la exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto, se presenta un corpus de obras de Millares en un diálogo con las esculturas de Chirino de la colección permanente de la Fundación. Las obras de Millares que acoge el Castillo de la Luz en este homenaje en su centenario proceden de diversas colecciones públicas de instituciones canarias como son el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria a través de Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM); centros nacionales como la colección del Institut Valencia d'Art Modern, IVAM, caso de Cuadro 97 (1960) que formaba parte de las piezas seleccionadas en la muestra El Paso. Vanguardia y Compromiso, que acogió el Castillo de La Luz entre mayo y agosto del pasado año con motivo de las actividades por el centenario del nacimiento de Martín Chirino; y una muy especial, Homúnculo 7. El Grito (1966), de la colección Valyunque que formó parte de la colección particular de Martín Chirino.