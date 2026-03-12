‘La patética’ retrata en el Teatro Cuyás la angustia de un compositor al borde de la muerte

El director insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez; el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, y el actor Israel Elejalde presentaron la obra La patética, que se representará el viernes 13 y sábado 14 de marzo, a las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás, en las que serán las dos últimas funciones de la gira.

El director insular de Cultura, Serafín Sánchez, afirmó que “la obra refleja una situación que de una forma u otra quizás afecta a todo el mundo, y es cómo vivir una enfermedad de cerca, y el debate de dejar un legado inmaterial”.

El director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, destacó que “es todo un honor volver a acoger un espectáculo de Miguel del Arco, que ya ha realizado algunas de las obras más importantes de España en la actualidad”.

El actor Israel Elejalde explicó que “además de ser un drama, también tiene muchos momentos de sátira que se representan con sus miedos y recuerdos que tiene el protagonista. Esos momentos no ocurren realmente pero se ven como si lo fueran y aparecen sus padres, sus compañeros de clase y muchos más escenarios que son fruto de su memoria”.

En el escenario, Emilio Buale, Fran Cantos, Inma Cuevas, Juan Paños, Manuel Pico y Francisco Reyes, junto al propio Elejalde, serán los encargados de dar vida a La patética.

Aparición de Chaikovski

El espectáculo, escrito y dirigido por Miguel del Arco, cuenta la historia del compositor Pedro Berriel, que se encuentra inmerso en la grabación de la Sinfonía Nº 6 de Chaikovski. Sin embargo, por culpa de sufrir una terrible enfermedad en fase terminal, comienza a tener delirios y empieza a ver a su lado al propio Chaikovski en los ensayos.

Por otro lado, Jon, su marido, intenta por todos los medios animar al protagonista a continuar con el tratamiento, aunque esto le impida seguir con sus labores artísticas.

En un momento de mejoría, Berriel decide aceptar la invitación del Concurso Internacional Chaikovski para dirigir La Patética en Moscú para Putin. No obstante, el compositor tiene como objetivo llevar a cabo una acción contra el presidente ruso que haga que su dirección en vivo pase a la historia, antes de que la enfermedad le termine por consumir.