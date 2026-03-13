La aportación femenina a la cultura, en el tercer encuentro 'La Voz de la Mujer III', en el Castillo de la Luz

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino acogió este viernes 13 de marzo, la tercera edición del encuentro La Voz de la Mujer, una jornada de encuentro, inspiración y creación femenina en el contexto de la celebración del 8 de marzo, un proyecto creado y coordinado desde su primera convocatoria en 2024 por Dácil Manrique de Lara. Un espacio de diálogo que en esta edición se abordó desde la acción, el cuerpo y la voz, que son tres maneras de mirar el mundo.

Esta tercera edición de La Voz de la Mujer tuvo de protagonistas a tres mujeres que por su trabajo se identifican con los tres conceptos que son el fundamento e hilo conductor del encuentro, y que aportan tres visiones distintas sobre la cultura: Evelyn Alonso Rohner, arquitecta y fundadora de la asociación Marca Púrpura; Tina Suárez Rojas, poeta y profesora de literatura; y Mónica Aguiar, productora y creadora, directora de La INASIBLE. El acto estuvo moderado por la periodista Nora Navarro.

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La actriz Mónica Aguiar abrió el encuentro con la interpretación de un fragmento de la obra Quién vive. Estampas del desierto, para que acto seguido fueran sucediéndose las intervenciones de las tres invitadas, así como un debate con el público asistente.