La noche más especial de la música en español cumple 30 años

Tres décadas cumplen los Premios Dial y parece que el tiempo no pasa por ellos. La cadena de radio de la música en español volvió a elegir Tenerife como escenario para la entrega de sus galardones anuales. Una edición, tal y como aseguró la presentadora Leire Martínez -quien repitió este año al frente de la celebración-, que prometía ser la más emocionante de todas las vividas hasta la fecha. Y no defraudó. Fue una noche más especial si cabe por este cumpleaños, que invitó a participantes y público a «recordar, emocionarse y viajar» a través de la música y los artistas que se fueron subiendo por el escenario del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Las mujeres protagonizaron buena parte de esta emocionante gala, que hizo saltar más de una lágrima.

Las jóvenes canarias Nueva Línea, que continúan arrasando allá por donde pasan, fueron las responsables de poner al público en pie en un divertido momento cerca del cierre de la gala. Otra canaria, Antonia San Juan, se convirtió en una galardonada inesperada al entregar el premio a la trayectoria a Mónica Naranjo, «parte de la banda sonora de mi vida», precisó la actriz. La cantante de Sobreviviré agradeció que una mujer como San Juan le diera esta distinción «por muchas razones: porque te debemos mucho y porque me alegro de que estés bien», afirmó la artista, quien le regaló el premio a San Juan, que lo aceptó entre lágrimas e hizo ponerse en pie a todo el público del Recinto Ferial.

Sergio Dalma, uno de los artistas españoles más consagrados del panorama nacional y quien recibió su primer Premio Dial en la primera gala celebrada hace 30 años, fue el encargado de abrir el turno de actuaciones al ritmo de Galilea. A continuación interpretó Entre tú y mil mares, uno de sus éxitos más recientes. Fue el primero también en recibir su Premio Dial «por su trayectoria, por su voz, por su carisma y por su cariño». «Me hace tanta o más ilusión que el primero que recibí, en 1996». Le dedicó el reconocimiento a su equipo, a la «gente que compra entradas para ir a los conciertos y a los fans». «No a la guerra, sí a la música», zanjó el catalán.

Antoñito Molina participó en la gala chicharrera por tercer año consecutivo. «Si algún día no hay premio para mí, ni puedo cantar, por favor que me traigan a Tenerife a esta fiesta». Le dedicó el Dial a su hija, que acaba de nacer y «a todos los artistas que hacen música», concluyó.

Tras llenar el escenario de ritmos latinos con Cambiaré, Luis Fonsi, todo un pionero en la internacionalización de la música latina, recibió su Premio Dial de manos de Pablo López. «Gracias a Cadena Dial por apoyar la música». «Hace 27 años conocí España a través de Tenerife y Canarias, y aquí viví momentos muy importantes, por lo que recibir este premio de nuevo en esta Isla es aún mejor», agradeció.

Tenerife volvió un año más a ser el talismán para Cadena Dial, que también premió la trayectoria de Ana Torroja. Tras su actuación, protagonizó uno de los momentos más especiales de la gala al invitar a subir al escenario a uno de sus fieles seguidores: Javi, quien bailó como nadie las canciones de su ídolo. «A pesar de llevar 40 años en el mundo de la música, este premio es un impulso y me da ganas de continuar otros 40 años más», concluyó antes de anunciar que lanzará su nuevo disco el viernes que viene.

Por su parte, Depol recibió su premio de manos de la tinerfeña Ana Guerra y del triunfito Guille Toledano. «Soy un chico que sueña mucho y hoy se cumple aquí uno de mis sueños», expresó el joven quien agradeció la paciencia de su familia. «Gracias por seguir compartiendo mis canciones y hacerlas vuestras». A continuación llegó al escenario la veteranía de Café Quijano, que lleva casi 30 años sobre el escenario: «Cuando comenzamos nos acogió una familia, Cadena Dial, y desde entonces no nos han soltado».

Además, para celebrar este cumpleaños musical y radiofónico, varios artistas se prestaron a cantar un popurrí con algunas de las canciones más conocidas de las últimas tres décadas en el panorama nacional. Como curiosidad, Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se reivindicó en la noche tinerfeña cantando precisamente algunos de los éxitos de la que fuera su banda hasta hace poco.

Aunque Merche ha recibido más de un Premio Dial, afirmó ayer tras su actuación que el de este año era de los más especiales porque llega en un momento muy importante de su carrera. «Hace 24 años Cadena Dial me cogió la mano y desde entonces no me la ha soltado», afirmó la cantante, quien dedicó el premio a toda la gente que trabaja con ella. A continuación, llegó el turno de una de las artistas más queridas, Laura Pausini, que aunque no es española, ha sabido ganarse el cariño del todo el público nacional. El talento femenino continuó de la mano de Marta Sánchez, quien regaló al público algunos de sus temas más emblemáticos, como Soy yo.

La cantante Sole Giménez, presidenta de la Academia de la Música Española, entregó otro de los premios a la trayectoria de la velada, concretamente el de Antonio Carmona, quien cumple 20 años con su carrera en solitario. El que fuera miembro de Ketama dedicó este galardón a la gente que le ha apoyado. «Mi música no es fácil pero siento que está en el corazón de la gente». Además, anunció que en breve sacará nuevo disco. «Quiero dar un mensaje a los jóvenes que hacen música: que tengan fe, la música es muy grande». Pablo López fue el siguiente de los premiados y dio las gracias a Tenerife «por darnos de comer y alimentarnos el alma». Durante la velada también anunció que lanzará su próximo disco en septiembre. «Abrácense siempre», dijo antes de interpretar El niño del espacio.

Marlena presentó el premio a Nil Moliner quien agradeció el apoyo de Dial. Las canciones, continuó, se pueden convertir en «un refugio en estos días tan locos». Por su parte, Pablo Alborán afirmó que «la radio hace que nos encontremos, que las historias se entrelacen y nos sintamos acompañados». «Solo le pido a Dial que haga lo mismo que hizo conmigo hace 15 años, que apoye a los nuevos artistas, sean del estilo que sean». «La música es un lugar seguro, de consuelo», concluyó antes de que prosiguiera una ceremonia en la que, además, fueron premiados Leire Martínez, Amaral, Ezio Oliva, Funambulista, Antonio José, Kany García y Carlos Vives. Luz Casal también se llevó a casa un galardón por su trayectoria.