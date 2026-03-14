Fito & Fitipaldis rugen ante 21.000 personas en Gran Canaria

“Si estuviéramos a media hora de Bilbao, estaría todo el día aquí!”, exclamó Fito Cabrales, eufórico ante su vuelta a Gran Canaria. El rock de la emblemática banda vasca Fito & Fitipaldis volvió a sonar con fuerza en la isla. El Anexo del Estadio de Gran Canaria reunió a 21.000 personas para recibir a uno de los grupos más populares del rock español de las últimas décadas, en una noche en la que el público coreó canciones que forman parte ya del imaginario musical de varias generaciones.

La banda abrió el concierto con “A contraluz”, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio y que marcó el inicio de un recorrido musical que combinó clásicos con canciones más recientes. “¡Muy buenas noches, Gran Canaria! Increíble estar aquí esta noche con ustedes. ¡Madre mía de mi vida, les quiero mucho!”, verbalizó el artista con el cariño de aquel que se siente en su segunda casa. A partir de ahí, el grupo fue enlazando algunas de las canciones más reconocibles de su trayectoria, como “Un buen castigo” o “Por la boca vive el pez”, convertidos desde hace años en himnos para sus seguidores.

El concierto avanzó alternando momentos de energía rockera con pasajes más íntimos, una fórmula que ha caracterizado a Fito & Fitipaldis desde sus primeros discos. Canciones como “Me equivocaría otra vez”, “Entre la espada y la pared” o “A quemarropa” sirvieron para recordar distintas etapas de una discografía que supera ya las dos décadas.

El nuevo disco sobre el escenario

La gira con la que el grupo recorre España sirve también para presentar su último trabajo, “El monte de los aullidos”, publicado en 2025. El concierto incluyó varios temas del álbum, entre ellos “El monte de los aullidos”, “Volverá el espanto”, “Cielo hermético” y “Cada vez cadáver”, que convivieron con los clásicos de álbumes anteriores.

El nuevo disco supuso el regreso de la banda con material inédito tras varios años sin publicar canciones nuevas. Fiel a su estilo, el álbum mantiene la mezcla de rock y blues y letras introspectivas que han convertido a Fito Cabrales en uno de los compositores más reconocibles del panorama musical español.

Un repertorio lleno de himnos

A lo largo de la noche, el público respondió con entusiasmo a cada una de las notas musicales. “¿Alguien quiere bailar?”, preguntó el cantante a los asistentes. Los gritos de la multitud hicieron vibrar el estadio en respuesta y “Whisky barato” comenzó a sonar, una de las canciones más celebradas de su carrera.

Un saludo para Santa Cruz de Tenerife

Uno de los momentos más cercanos de la noche llegó cuando Fito sacó del baúl de los recuerdos una tradición de tours anteriores: “En esta gira hemos recuperado una vieja y buena costumbre, coger un saludo y entregarlo en la siguiente ciudad”, explicó antes de mostrar al público el mensaje que los asistentes al concierto de Ciudad Real habían enviado a Gran Canaria. Después pidió a los 21.000 espectadores que hicieran lo mismo para la siguiente parada, Santa Cruz de Tenerife. El público respondió con un estruendoso “¡pío, pío!” que el cantante grabó para enviarlo a la siguiente ciudad del tour.

En la recta final del espectáculo sonaron canciones como “Como un ataúd” y “Acabo de llegar”, antes de que la banda regresara al escenario para los últimos minutos del concierto.

Tras sonar “La casa por el tejado”, si el artista antes invitaba a bailar a su público, en la recta final del concierto invitó a todos a cantar. Inmediatamente, los acordes de “Soldadito marinero” pusieron los pelos de punta a cada uno de los asistentes e hicieron de los 04.13 minutos que dura la canción uno de los momentos más especiales de la cita musical.

Un cierre con clásicos

El concierto concluyó con varios de los temas más emblemáticos de la banda. En los bises finales sonaron “La noche más perfecta”, “Entre dos mares” y “Antes de que cuente diez”, cerrando una noche que volvió a demostrar la conexión entre Fito & Fitipaldis y sus fans.

La actuación en Gran Canaria forma parte de la gira nacional con la que el grupo presenta su nuevo disco en distintas ciudades españolas. Con más de dos décadas de trayectoria y varios discos convertidos en referentes del rock en castellano, la banda liderada por Fito Cabrales sigue demostrando que su música mantiene intacta la capacidad de reunir a miles de personas alrededor de sus canciones.

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El concierto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria confirmó una vez más esa relación especial con el público: un repertorio de himnos generacionales, un directo sólido y miles de voces acompañando cada canción.