¿Mellizas son unas DJ de…?,

Somos italianas, nacimos en Florencia, aunque llevamos viviendo en Tenerife desde hace ya doce años. Como DJ nos definiríamos, ante todo, como personas auténticas.

¿Por qué se hicieron DJ?

La música siempre ha sido una de las pocas cosas que hemos tenido en común de forma constante a lo largo de nuestra vida. Aunque cada una tiene su personalidad, la música siempre ha sido nuestro punto de encuentro. Con el tiempo decidimos dar un paso más y formarnos profesionalmente. Hicimos un curso de DJ juntas y nos dimos cuenta de que queríamos dedicarnos a ello al cien por cien.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Nuestro nombre artístico tiene un origen muy sencillo y muy personal: somos mellizas. Mucha gente piensa que somos gemelas porque físicamente somos muy parecidas, casi idénticas, pero en realidad somos mellizas.

Si les dijeran: ‘Pongan lo que quieran y lo que les gusta’ en cualquier sesión, ¿qué pincharían?

Nuestro estilo es claramente tech house, y es el género que más nos representa.

¿Cuál es la petición más absurda que les han hecho cuando pinchaban?

En varias ocasiones nos han pedido que pongamos bachata, salsa o incluso flamenco.

¿Tienen alguna manía pinchando?

Tenemos un pequeño ritual que nunca falla antes de empezar un set: un chupito de tequila. Es nuestra forma de romper el hielo, relajarnos un poco y empezar la sesión con buena energía.

Si pudieran elegir un lugar soñado para pinchar, ¿cuál sería?

Probablemente algún club de Ibiza. La isla tiene una historia y una cultura musical muy especial dentro de la escena electrónica, y para cualquier DJ es un lugar muy simbólico.

¿Cuál es la mayor locura que han hecho por la música?

Sin duda, dejar nuestros trabajos fijos para dedicarnos completamente a la música.

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¿Qué hacen cuando no están pinchando?

Además de la música, otra pasión que compartimos es el mundo del fitness. Intentamos ir al gimnasio al menos cinco días a la semana, y dedicar entre una y dos horas al entrenamiento.