La Feria del Libro de Las Palmas busca su regreso tras un año en pausa por problemas burocráticos

«¿Tendremos feria en 2026?», el comentario flota sin respuesta en último post de la cuenta de Instagram de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria (@ferialibrolpa_), que publicó por última vez el 6 de febrero de 2025. Desde entonces, silencio. Desde su última edición del 29 de mayo al 2 de junio de 2024 en el Parque de San Telmo de la capital, el evento literario no ha vuelto a hacerse con las calles de la ciudad.

La pregunta, sin embargo, sigue ahí, suspendida entre lectores, libreros, editoriales y autores: qué ha pasado con una de las grandes citas culturales del calendario insular y si existe alguna posibilidad real de recuperarla en 2026.

«La intención es que este año vuelva a haber feria», asegura Irene Pérez García, presidenta de la Asociación de Comerciantes Libreros (ACOLI), la entidad vinculada a la organización del evento. Eso sí, descarta que pueda regresar en las fechas habituales de primavera: «Lo que no va a ser en mayo. Porque todo lo que es la parte burocrática no llega para ese mes», añade.

Una cita esperada

La Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria no era una cita menor: en su última edición, la 36ª, reunió durante cinco días a librerías, editoriales, autores y público bajo el lema «Humor y libros», con 25 carpas instaladas en San Telmo y una variada programación, con encuentros, mesas redondas y talleres infantiles y juveniles. Antes, la feria había atravesado distintas etapas y escenarios: durante la pandemia se desplazó a Santa Catalina y al Museo Elder, y después regresó a San Telmo, espacio que ha funcionado como su emplazamiento más reconocible en la memoria reciente de la ciudad.

Ya en 2019, se habló de una edición récord en el momento, con 140 escritores y 25 librerías participantes. En 2022, tras las restricciones sanitarias, la organización vendió el regreso a San Telmo como una «vuelta a casa» y presentó una edición más comercial, inclusiva y presencial, con más de 200 presentaciones. En 2023, la 35ª edición se celebró del 22 al 25 de junio, consolidando de nuevo la feria como una cita central del calendario cultural capitalino.

La ruptura llegó en 2025, cuando la edición número 37ª no se celebró. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria explicó entonces que el evento literario no podía salir adelante «por problemas burocráticos». Pese a ello, el discurso institucional posterior no fue el de un cierre definitivo. En octubre de 2025, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, aseguró que el Ayuntamiento mantenía su apoyo económico de 60.000 euros con la intención de favorecer el regreso de la feria en 2026.

Decisión «dolorosa»

«El año pasado fue una decisión bastante dolorosa el que no se hiciera feria. No solo para los lectores, sino también porque la Feria Libro de las Palmas es un evento muy importante para la ciudad. Pero no podíamos seguir haciendo la pelota más grande», recuerda Pérez García.

«El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene su apoyo institucional y económico a la Feria del Libro, una cita cultural importante para la ciudad que organiza el sector del libro. De hecho, la subvención municipal está consignada en los presupuestos, lo que garantiza el respaldo del Ayuntamiento a su celebración. Se han mantenido distintos encuentros con los organizadores para seguir colaborando y acompañar el desarrollo de la feria», indican fuentes del Ayuntamiento de cara a la situación actual.

«Estamos empezando a contactar a las instituciones para estudiar posibilidades, formatos y ver lo que se puede hacer. El año pasado no hubo feria porque veníamos arrastrando, desde la Asociación de Libreros, problemas burocráticos de años anteriores», puntualiza Pérez García.

«La idea es volver después del verano. En octubre, noviembre, no tenemos fecha. Hay que mirar la disponibilidad del parque y también presupuestos. Estamos ya hablando con las empresas que nos han ayudado y que han organizado la feria en los últimos años, para ver qué es lo que se puede hacer o no», añade la presidenta de ACOLI.

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A pesar de que no hay fecha clara en el horizonte, la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria mantiene todavía un capital simbólico importante, la de un encuentro consolidado alrededor de la literatura, con respaldo institucional declarado y una marca reconocible dentro de la programación cultural de la ciudad. La feria continúa en una pausa incierta, con perspectiva de volver, si todo va según lo previsto, en los próximos meses.