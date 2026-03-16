Lauryn Hill, Maroon 5 y Juan Luis Guerra: los nombres que cierran el cartel del GranCa Live Fest 2026 según sus pistas

El GranCa Live Fest, consolidado como uno de los festivales de referencia nacional para todos los públicos, anuncia este martes 17 de marzo las bandas que completan el cartel de su quinta edición, si bien en los últimos cuatro días han regado las redes sociales de "pistas y señales" sobre los nombres que guardan bajo llave y que apuntan a este line-up: Lauryn Hill, Maroon 5 y Juan Luis Guerra.

Además, la previsión es que esta quinta edición amplíe su duración a cuatro días, desde el jueves 2 de julio al domingo 5 de julio, en el anexo del Estadio de Gran Canaria.

Bajo la campaña que denominan El Pistódromo, la primera tanda de pistas que desgranó la organización se corresponde con el perfil de la conocida rapera y productora estadounidense Lauryn Hill, ex integrante de The Fugees, galardonada ocho veces con el Premio Grammy. Su triunfo a los 22 años, una trayectoria que comenzó en grupo antes de marcar su camino en solitario y el récord de ganar cinco Grammy en una noche fueron las pistas definitivas que confirmarían la presencia de la cantante de Nueva Jersey en Gran Canaria.

También con una importante dimensión internacional, que eleva la proyección mundial del festival grancanario, la banda Maroon 5 sonaba desde hace tiempo en las predicciones del cartel del GranCa Live Fest 2026, como ya figura en la página web oficial de la formación de pop rock liderada por Adam Levine. Y es que la banda anunció desde hace tiempo un concierto el 3 de julio en Hyde Park, en Londres, de manera que su parada en Gran Canaria encajaba a la perfección en una gira europea que continúa el 7 de julio en Marbella, y dos días después en Sevilla, para culminar su periplo por España en Santiago de Compostela.

Por su parte, la incorporación de Juan Luis Guerra, el "rey de la Bachata", al que se perfila como un cartel histórico para el festival que dirige Leo Mansito, reforzaría la estrecha relación que mantiene el cantautor dominicano con Canarias. El autor de La bilirrubina y Ojalá que llueva café en el campo visitó la Isla por última vez hace menos de un año, en julio de 2025, pero su inclusión en el cartel del GranCa Live Fest promete llegar a muchos más públicos de distintas generacionales para bailar al ritmo de la bachata y el merengue.

El cartel hasta la fecha

Un año más, el GranCa Live Fest ha estructurado una oferta que combina el pop nacional, los ritmos latinos internacionales y el talento canario. Estas nuevas incorporaciones refuerzan un cartel que ya contaba con figuras destacadas de la música nacional e internacional como Alejandro Sanz, Dani Martín, Lola Índigo o Viva Suecia. En este nuevo anuncio sobresale la llegada de Dani Fernández, uno de los artistas más sólidos del pop español actual; Danny Ocean, que aporta una marcada dimensión internacional y uno de los directos latinos más reconocidos del momento; y Carlos Rivera, con una trayectoria de gran alcance y proyección internacional. A ellos se suma Aitana, una de las voces más influyentes del pop español contemporáneo, que refuerza de forma destacada la jornada del sábado. Junto a estos nombres, el festival mantiene su apuesta por el talento emergente y la escena local, con una presencia relevante de artistas canarios.

Un festival consolidado

En sus cuatro ediciones, el Granca Live Fest ha generado un impacto económico acumulado de 95 millones de euros y más de 6.000 empleos directos, impulsando sectores clave y reforzando el tejido productivo local. El festival mantiene además un firme compromiso con la sostenibilidad, avalado por las certificaciones ISO 20121 y Eventsost, así como con valores como la diversidad y la igualdad, con carteles en los que la participación de mujeres tiene un peso relevante.

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Este crecimiento sostenido ha situado al Granca Live Fest entre los grandes eventos musicales del país, una trayectoria reconocida con seis nominaciones a los Iberian Festival Awards, que valoran la calidad artística, organizativa y creativa del proyecto dentro del circuito ibérico.