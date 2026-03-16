'La Quedada del Año' llega a su tercera edición consolidada como el mayor festival del humor en Canarias

'La Quedada del Año 2026' se consolida como el mayor festival del humor en Canarias y este 25 de abril se espera, al igual que ocurrió en 2024 y 2025, un lleno en el pabellón de deportes Santiago Martín, de La Laguna (Tenerife), para disfrutar de un elenco con los mejores cómicos del momento en Archipiélago.

Este desternillante maratón de risas durante dos horas y media lo organiza Palante Producciones y está prevista la actuación de Darío López Omayra Cazorla, Delia Santana, Abián Díaz, Kike Pérez y Saúl Romero, así como de los grupos Abubukaka y La Chirichota.

'La Quedada del Año 2026' se ha presentado este lunes 16 de marzo en una rueda de prensa ofrecida en el parqué del citado recinto deportivo por los humoristas Darío López (director de Palante Producciones) y Carlos Pedrós, junto a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, Alfonso Cabello, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián del Castillo, en representación de las tres instituciones que patrocinan el evento.

Las entradas se encuentran a la venta en www.laquedada.es y se espera que cerca de 5.000 espectadores disfruten de este espectáculo único en el calendario cultural canario, avalado por el éxito en sus dos ediciones anteriores, que sumaron 10.000 asistentes, según destacó Darío López.

El humorista tinerfeño agradeció el "entusiasta y masivo apoyo del público, hasta el punto de que casi la mitad de las entradas se vendió sin haberse publicado aún el cartel con los humoristas que actuarán este año".

También tuvo palabras de agradecimiento para las tres instituciones públicas que han colaborado en que vuelva a ser posible un montaje de esta envergadura y por tercer año consecutivo.

"ORGULLO POR EL TALENTO CANARIO"

Además, el alma mater de Palante Producciones confesó su "orgullo e ilusión" por compartir este "tenderete con tanto talento en el escenario en un pabellón que ya es nuestra casa".

En esta línea, Alfonso Cabello, quien también ejerce de portavoz del Gobierno canario, puso de relieve que 'La Quedada del Año' es una muestra del "talento canario con proyección también fuera de Canarias, como ocurre igualmente con la música y las producciones audiovisuales, de lo que debemos sentirnos orgullosos".

"En un contexto global, la mejor manera de competir es hacerlo con acento canario, con producciones que se proyecten dentro y fuera de las islas desde aquí", apostilló el representante del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, Rosa Dávila dio la enhorabuena a Darío López por la idea de juntar a tantos humoristas en un mismo espectáculo y de esta complejidad logística.

Además, consideró que "el mundo necesita bastante humor y ratos como los que nos depara 'La Quedada del Año' son una terapia".

La presidenta insular destacó que se trata de "un humor con acento canario y con una visión crítica, que también es necesaria".

En nombre del Consistorio lagunero, Adrián del Castillo valoró que para el Ayuntamiento "es un honor tener este evento en nuestra agenda cultural, que ya se ha convertido en uno de los espectáculos humorísticos más esperados del año".

La idea de este festival comenzó a gestarse, por casualidad, en Madrid cuando un grupo de humoristas canarios, entre ellos Darío López, amigos del cómico tinerfeño Ignatius Farray, quedaron en su casa. Posteriormente actuaron juntos en la capital de España y reunieron 800 personas. Tras esa buena acogida del público, decidieron hacer una "quedada" a lo grande en Canarias, que se convirtió en 'La Quedada del Año'.

EL ELENCO DE HUMORISTAS DE 2026

La Chirichota (Gran Canaria): grupo cómico-musical que, al ingenio de la chirigota gaditana, une sátira y análisis social desde la visión canaria.

Saúl Romero (Fuerteventura): la materia de sus monólogos es la vida cotidiana, convencido de que el humor es "alivio y refugio" ante la crispación actual.

Abubukaka: grupo formado por Amanhuy Calayanes, Diego Lupiañez, Víctor Hubara y Carlos Pedrós, combinan el humor absurdo con la sátira política y un hilarante surrealismo.

Darío López (Tenerife): con sus vivencias entre el mundo rural y el urbano y anécdotas cotidianas, su humor rescata el acervo lingüístico del dialecto canario, comunicado con narrativas audiovisuales muy contemporáneas.

Abián Díaz (Tenerife): con su alter ego Jose, fusiona en este personaje humor absurdo, torpeza y ternura al mismo tiempo.

Delia Santana (Gran Canaria): destaca por su ingenio en la improvisación y su capacidad para la parodia.

Kike Pérez (Lanzarote): con incursiones en el cine y en televisión, su humor de acento canario está pleno de anécdotas personales en su Isla de los Volcanes, donde fue maestro de Educación Física.

Noticias relacionadas

Omayra Cazorla (Gran Canaria): cómica de Ingenio y con ingenio que rompe tabúes con sus monólogos sobre situaciones cotidianas.