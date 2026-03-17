El Gabinete Literario revive la obra pianística grancanaria de Saint-Saëns

El Gabinete Literario revivirá la obra pianística que Camille Saint-Saëns compuso en Gran Canaria, con la celebración de la Primera de las cuatro Jornadas Musicales que sobre el compositor francés se realizarán durante 2026. El concierto, que tendrá lugar este miércoles a la 19.30 horas en el salón dorado de la institución cultural que le nombró Socio de Mérito, y que está promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, muestra cuatro de sus composiciones mas importantes relacionadas con la isla.

Cuatro piezas emblemáticas a piano

El programa comenzará con el Valse canariote dedicado a la joven pianista grancanaria Candelaria Navarro Cigala y una de las primeras obras musicales que realizó el francés en la isla basada en los aires de la isa en 1890. Le seguirá el Estudio Op 111. Las campanas de Las Palmas inspiradas en el carrillón de la catedral durante su visita de 1899. En tercer lugar, El valse nonchalante será uno de los momentos más intensos al ser una obra que oyeron los canarios de manos de su autor en el concierto benéfico que dio en 1897. Le seguirá el bello y sugerente Caprice árabe para dos pianos perteneciente a su visita de 1894. Y el concierto se cerrará con una obra de Enrique Granados, el Quinteto en sol menor de 1898 formada por tres movimientos muy contrastados. El compositor catalán fue uno de los grandes amigos y colaboradores que tuvo Saint-Saëns en España, interprete de la obra del francés, con el que tocó a dos pianos en varias ocasiones.

Dos solistas y un cuarteto

Actuará una formación integrada por los pianistas Víctor Naranjo y Sergio Alonso junto a miembros del Quinteto de Cuerda de Gran Canaria: los violinistas Víctor Ambroa y Beatriz Nuez, el viola Dionisio Rodríguez y el violonchelista Juan Pablo Alemán. «Saint-Saën escribió aquí unas 40 obras», recuerda el director artístico de las Jornadas Musicales, Dionisio Rodríguez. «Hizo de todo: ópera, coro, música para piano, etc. y Granados fue uno de sus grandes amigos, realizaron música de cámara juntos», añade.

En la historia reciente de Canarias, Gran Canaria y especialmente su capital, figuran como hitos las presencias invernales, entre 1889 y 1909, de Camille Saint-Saëns. El ya entonces eminente y famoso artista decidió pasar siete largos inviernos en esta isla, aunque también visitara Tenerife, Lanzarote y La Palma. «Sin embargo, hizo de Gran Canaria su centro de operaciones, al mismo tiempo que aprovechaba su benigno clima para recuperarse de sus afecciones respiratorias crónicas», subraya Rodríguez. En la isla tuvo dos centros neurálgicos, la propia capital grancanaria y la tranquilidad y el apartamiento de la finca y casa llamada Villa Melpómene, en el municipio norteño de Guía.

Las colaboraciones altruistas

No fue Saint-Saëns un turista que viniera únicamente a solearse y pasear, sino que fue un fino y abnegado artista y pensador que no dejo de elaborar música, textos, dibujos junto a una permanente actividad científica durante sus estancias canarias. «En múltiples ocasiones realizaba colaboración altruista con personajes e instituciones de esa época dorada de nuestra historia, y en todo los casos intervenía como catalizador y dinamizador de variadísimas facetas culturales, científicas y sociales, en el entorno de una sociedad sorprendida por la oportunidad que suponía tal presencia», asegura. El músico francés recibió honores y distinciones de la ciudad, de la sociedad y sus representantes durante sus estancias, y su recuerdo sigue presente en algunos ámbitos. «Sus multifacéticas estancias y actividades son un valor y un atractivo para la sociedad actual y para nuestros visitantes, que desconocen la apasionante y variada historia de nuestro prócer francés en la isla», añade el director artístico.

La Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria

«Es por ello que consideramos el establecimiento de unas Jornadas Musicales Camille Saint-Saëns como punto de inflexión anual en torno a su persona y su época, siempre con una mirada puesta tanto en su producción local como en la de sus contemporáneos canarios, españoles y franceses; que pueden ser complementados en el futuro con actos y publicaciones en torno a sus actividades en la isla». En próxima cita aún a determinar, «se desarrollará el concierto homenaje de la Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria al compositor parisino y a sus primeros directores, que le dieron serenatas y dedicaron obras, que hemos podido recuperar, revisar y editar de los manuscritos originales existentes en diferentes archivos franceses y españoles, relacionadas con las estancias del francés entre nosotros», subraya. Los próximos conciertos se anunciarán en breve. Todo girará «sobre las obras que hizo aquí y los compositores franceses de su generación que tenían una mirada puesta en España como orientalismo», aclara. «Y en torno a esos aspectos se harán conciertos vocales, de cámara, sinfónicos, orquestales, o solistas, tan variados como su música».