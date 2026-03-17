Madrelagua Project estrena videoclip en el Castillo de Mata con un concierto íntimo

«Transmitir libertad creativa y el mensaje de que no hay que abandonar tus sueños». Esta es la premisa con la que sitúa Beatriz Juan el origen de Madrelagua Project, una formación que convierte emociones y experiencias en canciones atravesadas por la dignidad y la justicia social. Con ese mismo espíritu, la banda presenta este jueves 19 de marzo, a las 20.00 horas, su nuevo videoclip en el Castillo de Mata, en un acto que se enmarca en la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031.

Martina Andrés

La presentación del proyecto, celebrada en la Biblioteca Insular, dejó ver una pequeña muestra del universo sonoro de la formación: saxo, guitarra, bajo y voz dieron forma a The buttons on your shirt, un tema alegre que se desplegó entre solos de saxo y una energía cercana que dejó entrever el espíritu de la banda, que con influencias del pop y el rock, transita también entre el funk, el soul y el jazz.

El director artístico de la candidatura, José Luis Pérez Pons, subrayó el contexto en el que se inscribe este proyecto: «Es un placer poder formar parte de esta iniciativa», señaló, recordando que la ciudad «pasó el corte la semana pasada» y continúa en el proceso competitivo -junto a Oviedo, Granada y Cáceres-, cuya resolución se conocerá en diciembre.

Por su parte, el director insular de Cultura, Serafín Sánchez, felicitó tanto al equipo de la candidatura como a los protagonistas del acto: «Es un logro importante», apuntó en alusión a haber alcanzado la fase de finalistas y antes de poner el foco en el grupo. «Este videoclip que han realizado y que van a presentar el próximo jueves es un reflejo de la potente actividad cultural que hay en la ciudad y en toda la Isla», destacó. En esa línea, defendió una apuesta por una «cultura universal» que integre todas las disciplinas, con la música y el audiovisual como ejes destacados.

Concierto «íntimo»

Beatriz Juan, vocalista de la formación, detalló que el evento del jueves tendrá un formato íntimo, pensado para «compartir nuestras historias, nuestras canciones» y dialogar con el público tras la proyección. El videoclip, rodado íntegramente en el Hotel Santa Catalina, suma así un nuevo capítulo a la trayectoria de la banda, que también anunció el lanzamiento de su próximo single, Little girl, el 24 de abril y su participación como grupo invitado de la banda canadiense Bywater Call el 17 de junio en el Teatro Guiniguada.

Sobre sus inicios, Juan situó el nacimiento del proyecto «hace unos dos añitos» y recordó el impulso que supuso su debut en el Al Soul Festival de Maspalomas. «La acogida que tuvimos en el público nos dio el empujón de ánimo para seguir con el proyecto adelante», explicó.

Desde entonces, la banda ha desarrollado un estilo que bebe de influencias diversas -pop, rock, funk, soul y jazz-, pero que, sobre todo, se construye desde la libertad. «Todos nuestros temas van con un mensaje para conectar con la gente», añadió la cantante. Con un directo capaz de conectar con diferentes generaciones, ellos mismos definen su estilo como «música con alma para mentes inquietas».

Poco después de darse a conocer, el grupo logró el tercer puesto en el concurso de videoclips Express Bombozoom. Ahora, su sencillo The buttons on your shirt ha conseguido colarse en la lista Click & Roll de LOS40 Canarias y en Spotify la banda suma ya más de 20.000 reproducciones. El grupo también ofrecerá actuaciones el viernes 19 de junio en la terraza de la Biblioteca Insular de Gran Canaria y el sábado 20 de junio en la Plaza del Pilar Nuevo, ambas dentro del programa Calando Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

En paralelo, Pérez Pons avanzó algunas de las próximas líneas de trabajo de la candidatura cultural: «Vamos a seguir trabajando en visibilizar el tejido cultural de Las Palmas y del Archipiélago, tejiendo redes de colaboración». Entre las acciones previstas, anunció una convocatoria pública para recoger nuevas ideas y propuestas, insistiendo en que se trata de «un proyecto que se construye desde la base, horizontalmente y con la participación de todas y todos».

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Así, entre instituciones que trazan estrategias y músicos que convierten vivencias en canciones, Madrelagua Project se sitúa en un punto donde lo colectivo y lo íntimo se tocan, insistiendo en ese mensaje de no abandonar los sueños y luchar por ellos, como ellos mismos siguen haciendo al subirse, cada vez que pueden, a los escenarios.