Este es el orden de actuación del Sonora 2026

El concurso Sonora 2026 activa la cuenta atrás de cara a la gran final que se celebra los próximos 17 y 18 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Diez formaciones canarias que fueron seleccionadas por un jurado especializado entre las 195 propuestas inscritas a concurso en la edición de 2026, un nuevo récord de participación en la historia del certamen, que actuarán en directo en la sala Jerónimo Saavedra del Alfredo Kraus en dos jornadas en las que se podrá tomar el pulso a la música canaria de diferentes estilos que se hace en el Archipiélago.

La distribución de las bandas finalistas en las dos jornadas de conciertos es la siguiente: el viernes 16, actuarán Xerach, Pokzipol Pops, Good Franco, Usted y Lula Mora; mientras que la segunda y última jornada de la final tendrá de protagonistas a Belice, Los Blody, Eric Böelle, Bífidos y Casablanca III. Diez bandas de distinto formato y estilo entre indie y pop rock, rock alternativo, glam rock tropical, psycobilly, delta blues y hardrock, krautrock y psicodelia, funk, tecno o canción de autor con el pie cambiado, que buscan la suerte de Sonora en esta convocatoria.

En la gran final de Sonora 2026 en el Auditorio Alfredo Kraus los diez finalistas del concurso actúan en directo, en conciertos de 25 minutos cada uno, para defender sus propuestas musicales ante el público y un jurado especializado. La entrada tiene un precio simbólico de 5 euros que va destinado íntegramente al proyecto sociocultural Barrios Orquestados. Las entradas para la final de Sonora están disponibles en: https://auditorioalfredokraus.es/evento/sonora-las-palmas-de-gran-canaria/2846.

Los finalistas optan a tres premios en metálico (Sonora Oro 6.000 euros, Sonora Plata 3.000 euros y Sonora Bronce 1.500 euros) que deben destinarse a la promoción musical, así como al pase directo para el ganador de Sonora que le permite actuar en el Festival Sonora 2026, que se celebra en octubre en la Plaza de Santa Ana.

A los premios en metálico se unen los Pasaportes Sonora. Los responsables de varios de los principales festivales a nivel regional o nacional asisten a la gran final de Sonora en calidad de ojeadores y de jurado, y seleccionan libremente a un finalista para que actúe en sus respectivos festivales a lo largo de 2026. Cualquiera de los diez finalistas tiene la posibilidad de ser seleccionado para recibir un Pasaporte Sonora a otro festival, con los gastos de la actuación y desplazamiento a cargo de Sonora. De esta manera, Sonora impulsa que los distintos proyectos musicales puedan disfrutar de más recorrido y actuar en nuevos espacios, lo que promueve la continuidad de los proyectos y multiplica las oportunidades de promoción musical y visibilidad.

En 2026, los Pasaportes Sonora amplían su radio de acción llegando a siete de las Islas Canarias, con actuaciones en festivales como el Festival Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife), Festival Boreal (Tenerife), Hero Fest (El Hierro), WOMEX GC (Gran Canaria), Festivalito (La Palma), La Graciosa, o Festival Atlántico Sonoro (La Gomera), entre otros.

Presidencia del jurado

Un jurado especializado, compuesto por profesionales de la industria musical, elegirá a los ganadores de los tres premios en metálico del palmarés de Sonora, así como a los destinatarios de los Pasaportes Sonora. En esta edición, la presidencia del jurado recae en Carlos Mata, CEO y director ejecutivo de Taste the Floor, agencia y sello discográfico referencia de la música urbana en castellano.

Fundador de Radiation Tours, en 2001 junto a Unai Fresnedo, agencia que inició su trayectoria promoviendo giras de grandes artistas internacionales de hip hop y reggae y flamenco. Entre 2013 y 2016 fue CEO y mánager de Eventos Management y Comunicación.

Taste the Floor es una agencia fundada en 2013, líder en booking y management que expandió su enfoque desde el género urbano hacia el trap, reggae, flamenco e indie, que ha trabajado con festivales, promotoras y grandes sellos discográficos como Warner, Sony y Universal. El objetivo de Taste the Floor es acompañar a los artistas en su desarrollo profesional, maximizando su visibilidad mediante un equipo experimentado y relaciones exclusivas.

La música urbana que se hace en Canarias está en el radar de Taste the Floor, sello de referencia del género en castellano Con una visión estratégica que ha conectado el sonido del archipiélago con el mercado global, Carlos Mata lidera actualmente el management de artistas como Locoplaya, Quevedo, Lucho RK y Daniela Garsal.

Sonora es un evento coproducido por Salán Producciones y la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, que reafirma su vocación de ser un espacio de oportunidades, crecimiento y proyección, un lugar donde el talento canario puede convertirse en futuro profesional.

Primera final, 17 de abril

Xerach (Gran Canaria). Batería, compositora y productora, Xerach Peñate redirecciona su trayectoria en solitario con el álbum Canciones bobas (2025). Trece canciones de pop que se fusionan con bajos de tecno y ritmos de tambora, con cuatro multi-instrumentistas, dos bailarinas / performers y un VJ. Un cambio de registro sonoro para la grancanaria que debutaba con la suite jazzística Tizziri (2017). Co-líder de la banda Arube, que comparte con Lajalada y Alba Gil Aceytuno, colabora en las giras y conciertos de Christina Rosenvinge, Ale Acosta, Roba Estesa y La Mare, ha producido a artistas como Rosenvinge, Nena Daconte, Roba Estesa y Tremenda Jauría, es compositora para terceros en Warner Chappel, y ha trabajado en obras de teatro, en espectáculos de circo y compone para piezas de danza y performances.

Pokzipol Poops (Tenerife). Banda de Los Realejos en activo desde 2023 cuya música se debe al punk, el hard rock y el grunge. David Northford (guitarra y voz), Patrick Schmitt (guitarra), Agustín Mesa García (bajo) y Bene Fernández (batería) son los miembros de esta banda que se descubría con un primer álbum, Direction Unknown (2024).

Good Franco (Lanzarote/Gran Canaria). La nueva revelación del indie espacial, según la propia banda. Un proyecto impulsado en 2021 en Famara, Lanzarote, de la mano de Fran de Armas, en el que participan Leo Segovia (guitarra), Juan Pérez (batería), Ale Herón (bajo), Carlos Artiles (teclados) y Fran de Armas. El primer EP de cinco temas, Good Franco (2024) fusiona indie, funk, electrónica y rock con pinceladas de herencia canaria y latinoamericana, creando atmósferas envolventes y riffs pegadizos. El pasado año 2025 el grupo lanzaba varios singles, caso de Antes del amanecer, Luna para Marte (en colaboración con Belice), Muerte Espectacular y Madgalena.

Usted (Tenerife/Gran Canaria). Glam rock tropical, o algo así. El proyecto liderado por el músico y performer canario Roberto Miranda reinicia su sonido y formación, esta vez como trío y con el lanzamiento del disco Sabor Severo (2025). Miranda ha desarrollado proyectos musicales de diversa índole (The Moustache, Agentes del Orden), principalmente en Berlín y Madrid, ciudades en las que ha residido durante los últimos años. Con una puesta en escena siempre impredecible, el autor de Adoro (2018) y Patadas tranquilo (2022), presenta en directo una formación de trío junto a Paula Pinero, artista de formación contemporánea y jazzística con amplio recorrido internacional (Orquesta RTVE, Trío Martinu); y Coré Ruiz, multiinstrumentista que ha tocado con The Birkins y The Amaroses

Lula Mora (Tenerife). Dúo formado por Sara Caride y Silvia Izquierdo en diciembre de 2022 en Santa Cruz de Tenerife, que combina música y poesía, creando puentes entre sus identidades culturales y geográficas: Galicia y Canarias. Sus letras se nutren de vivencias personales para hablar de encuentro, cambio, esperanza y sororidad. Cantan y recitan en gallego y castellano. A sus dos voces suman los sonidos de su guitarra y su ukelele, así

como del contrabajo (Agustin Buenafuente), teclado y otros instrumentos analógicos y electrónicos (Ioné de la Cruz) a los que dan vida su banda. Su música parte del género de la canción de autora pero se aleja de él incorporando sonoridades de otros géneros como el indie, el rap, el folk, la música de raíz, el soul y la música contemporánea. Hogar (2025) es el título de su primer trabajo discográfico, un álbum conceptual en el que ambas artistas atraviesan diversas reflexiones en torno al concepto de la pertenencia.

Segunda final, 18 de abril

Belice (Gran Canaria). Banda de indie pop y rock alternativo afincada formada en 2020 que integran Domingo Suárez (voz y guitarra), Aitor Déniz (batería), Alejandro Velázquez (bajo), Saul Gidkly (teclados y coros), Álvaro Ramírez (guitarra y coros) y Vicente Ballester (guitarra y teclados). Su primer lanzamiento, el álbum Todas las flores (2024) posicionó a Belice en la escena canaria y nacional y lograr nominaciones en los Premios Canarios de la Música en las categorías de mejor disco y artista revelación y en los premios Clickers de los 40 Canarias a la mejor canción por Luna para marte. La gira de presentación les llevó a recorrer festivales por toda Canarias, y a debutar en la Península en el Sonorama Ribera.

Los Blody (Tenerife). Una banda de rock que rechaza el sonido monótono de la música actual y busca revivir la energía del rock clásico. Así se define esta banda tinerfeña que en 2024 marcaba su norte con el primer No voy a morir aquí, un disco de rock fresco, vibrante y explosivo. El grupo que defienden Daniel Coronado (voz), Gabriela Pared (bajo), Adrián Peña (guitarra) y Rodrigo Guisado (batería) ha crecido fuera de las islas y prueba de ello es que es unos de los seis artistas seleccionado por Mad Cool Talent en su undécima edición este 2026 entre más de 1.600 bandas y artistas inscritos.

.Eric Böelle (Tenerife). Artista de Santa Cruz de Tenerife con una propuesta fresca y sofisticada en la que fusiona pop, funk e indie. Desde su debut en 2022 ha lanzado siete sencillos, entre ellos Orquídea (2022), El Abismo (2022), Sueños Rotos (2023) o (2024). En agosto de 2025 presentó su álbum debut titulado Orquídea, con temas como Todo Lo Que Quiero De Ti, Nunca Sale Bien (en colaboración con el grupo Baldosa) y Vestida de Azul. Melodías pegadizas envueltas en una atmósfera melancólica y dramática con una propuesta artística que va más allá de lo sonoro, y el pulso de la banda que lo acompaña: Jorge Porto (teclista y coros), Josh McClane (bajo) y Carlos Ruiz (percusión). Entre sus reconocimientos, ha sido galardonado con el primer Premio de la Música de la Universidad de La Laguna y ha recibido cuatro nominaciones en los premios Los 40 Canarias.

Bífidos (Gran Canaria). Americana, hardrock, delta blues, punk, hardcore y psycobilly son los estilos que maneja este power trío, en activo desde 2024. Francisco Marrero Fajardo, bajo y guitarra, que ha estado en Red Beard, 69 Swamp, Black Horse o Aburrido Cósmico; Daniel Medina-Díaz Llanos, voz, guitarra y bajo, fundador de Château Rouge, guitarra en Sanches, y colaborador de The Birkins: y José de la Cruz, batería, miembro de Ojalá Muchá, The FEOS o Happy People, entre otros proyectos musicales, alimentan a Bífidos, que cuenta con un disco publicado, su debut Fuego (2025).

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Casablanca III (Gran Canaria). Melodías hipnóticas y atmósferas expansivas con un sonido mezcla de psicodelia y krautrock y un barniz electrónico. En activo desde finales de 2023 con Regina Antúnez al bajo, Ancor Casimiro a la batería y Víctor Herrera en la guitarra y sintetizadores, Casablanca III bebe directamente de su entorno como principal sustrato de inspiración: paraíso turístico, barrios periféricos en decadencia y áreas industriales; y con un abanico de influencias que van desde los referentes del sonido motorik como Neu! y Can, Suicide y distintas propuestas contemporáneas. En noviembre de 2025 lanzaron su primer trabajo, una casete de nueve pistas publicado a través del sello neoyorquino Fuzzy Warbles.