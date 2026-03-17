'Scandic', la nueva canción que Quevedo estrena esta semana

El artista grancanario Quevedo ha anunciado el lanzamiento de su nueva canción titulada ‘Scandic’, que verá la luz a lo largo de esta semana. El anuncio lo ha realizado a través de sus redes sociales, donde el cantante compartió detalles del proyecto con sus seguidores.

En concreto, utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen acompañada de un mensaje manuscrito, generando expectación entre su público: "Scandic esta semana".

Un videoclip rodado en localizaciones de La Palma

El lanzamiento de ‘Scandic’ llega tras varias semanas de especulación. Vecinos de distintos puntos de La Palma aseguraron haber visto al artista durante la grabación de imágenes en enclaves reconocibles de la isla.

Captura de una historia de la cuenta de Instagram de Quevedo en la que anuncia el estreno de 'Scandic' esta semana / @quevedo.pd

Estas localizaciones formarán parte del videoclip oficial del tema, reforzando la presencia del territorio canario en la producción audiovisual del cantante.

No es la primera vez que Quevedo apuesta por escenarios del archipiélago, una tendencia cada vez más habitual entre artistas locales que buscan proyectar su entorno en sus trabajos.

Continuidad tras el éxito de ‘Ni borracho’

El nuevo sencillo llega después del impacto de ‘Ni borracho’, una canción que el artista estrenó durante los pasados carnavales y que contó con un videoclip grabado en Gran Canaria en lugares como el terrero de lucha de Agüimes, Guayadeque y Jinámar, entre otros.

Además, el artista participó en el Gran Coso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los actos más multitudinarios de estas fiestas. El tema logró una notable repercusión en plataformas digitales, consolidando la trayectoria del cantante en el panorama musical.

Aparición sorpresa en el Anexo del Estadio Gran Canaria

En paralelo a este nuevo lanzamiento, Quevedo protagonizó el pasado sábado una aparición inesperada durante el cierre del Fasssilito Tour, celebrado en el Anexo del Estadio de Gran Canaria. El evento reunió alrededor de 15.000 personas.

El concierto estuvo encabezado por los artistas Lucho RK y La Pantera. Ambos músicos, originarios de los barrios de Schamann y Triana, cerraron así la gira más importante de sus carreras hasta la fecha.

La Provincia

La presencia de Quevedo sobre el escenario reforzó el carácter especial del evento y evidenció la conexión entre los artistas del panorama urbano canario.