Tilman Kuttenkeuler abandona la dirección general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria después de 10 años

Tilman Kuttenkeuler abandona la dirección general de la Fundación Auditorio y Teatro (AT) de Las Palmas de Gran Canaria después de diez años al frente de la institución, que gestiona el Auditorio Alfredo Kraus, el Teatro Pérez Galdós y el Palacio de Congresos de Canarias. Así lo han confirmado este martes desde el Patronato de la Fundación, que presiden Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en calidad de presidenta y vicepresidente, respectivamente, que han "comunicado personalmente el relevo" al gestor a través del concejal de Cultura y Seguridad del Consistorio, Josué Íñiguez, y "han agradecido el trabajo realizado".

Desde el Patronato de la Fundación AT explican que esta decisión responde al objetivo de "dar un nuevo impulso para seguir contribuyendo al crecimiento cultural y artístico de la ciudad y la isla de Gran Canaria". A esto añaden que el los miembros del Patronato se reunirán en los próximos días para hacer oficial la decisión. "A partir de ahí se iniciará el procedimiento reglado correspondiente para abordar el relevo", comunican.

Por el momento, Kuttenkeuler rehúsa hacer declaraciones al respecto.

La noticia de este relevo se produce apenas dos semanas después de que la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) anunciase un cambio en su organigrama, con la salida de Manuel Benítez como gerente, al que releva Candelaria Delgado Alonso, y la incorporación de Juan Márquez como coordinador artístico, también con el objetivo de "abrir una nueva etapa en su equipo de gestión". Benítez, quien ocupaba el puesto de la gerencia de la OFGC desde 2021, reveló entonces que retomaría su puesto anterior como subdirector en la Fundación Auditorio y Teatro, donde tiene plaza fija. Fuentes del sector afirman que Benítez podría ascender al puesto de la dirección general que ostentaba Kuttenkeuler.

Una década en el cargo

Tilman Kuttenkeuler (Munich, 1969) fue nombrado director general de la Fundación Auditorio Teatro (AT) de Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2016. El Patronato de la Fundación designó entonces por unanimidad a Kuttenkeuler entre 16 aspirantes mediante concurso para relevar en la dirección general a Luis Acosta, su anterior director. Este nombramiento fue llevado a los tribunales a instancias del exgerente del Teatro Cuyás y de la Fundación OFGC, Juan Márquez, y aunque el Tribunal Supremo certificó la nulidad de su nombramiento, el Patronato mantuvo al gestor alemán en el cargo tras presentar un informe jurídico que lo avalaba con "méritos suficientes y superiores a los otros candidatos que se presentaron".

En 2021, el patronato decidió renovar el contrato de Kuttenkeuler como director general por otros cinco años, cuyo período culmina el próximo 27 de marzo.

En cuanto a su trayectoria, Kuttenkeuler fue gerente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) entre 2009 y 2013. Es licenciado en Derecho y Máster en Gestión Cultural y Medios de Comunicación. También fue, entre otros cargos, director gerente de la Orquesta Sinfónica de la Radio Alemana en Berlín (Rundfunk Sinfonieorchester Berlin), gerente del Centro de Orquestas del Estado Federal de Renania-Westfalia en Dortmund (2004-2009); director gerente del Stuttgarter Kammerorchester (2002-2004); delegado de cultura de la ciudad de Donau-eschingen (2000-2002); y gerente del festival de música Donaueschinger Musiktage.