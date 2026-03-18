Art al Quadrat «verbaliza» los traumas del franquismo

El grupo Art al Quadrat, compuesto por las hermanas gemelas Gema y Mónica del Rey Jordà (Valencia, 1982), «verbaliza» los traumas del franquismo a través de la exposición Memorias colectivas/Represiones cotidianas que se inaugura este jueves, a las 20.00 horas, en el espacio CAAM- San Antonio Abad.

La muestra, comisariada por José Luis Pérez Pont, incluye quince obras con piezas de videoinstalación, fotografía, instalación sonora y performance, repartidas en las dos plantas del edificio, y rinde tributo a las personas que sufrieron los horrores de la represión de la dictadura principalmente por su condición sexual y han permanecido en el olvido. «Nos gusta centrarnos en la herida, en el trauma, y como este va pasando de generación en generación», señaló Mónica del Rey durante la inauguración a la que también acudió el director del CAAM, Orlando Britto

La verbalización de las heridas

«Los psicólogos recomiendan la verbalización para curar esas heridas y esta es una forma de poner palabras al trauma», añadió la artista. Esto se comprueba con claridad en la instalación Transmutación. Tercer acto, donde unas palabras, rescatadas de los archivos provinciales de Gran Canaria y Tenerife, son transformadas por el colectivo LGTB en otras distintas.

Con esta exposición Art al Quadrat también ha querido rendir tributo a las fundadoras de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, Pino y Balbina Sosa, por lo que el acto de hoy contará con la actuación de la cantante canaria Isa Padrón, con Jaqueline García al timple, que interpretan tres folías dedicadas a estas dos mujeres. Un aspecto importante es que las artistas incorporan nuevas propuestas creadas para esta muestra como la instalación Nacida en «que habla del proceso de los bebés robados a sus madres durante la represión franquista», aseguró Gema del Rey, o Sacudiendo el Patronato, la primera obra que contempla el visitante, y que muestran de forma muy original los horrores que esta institución franquista dejó tanto en Gran Canaria como Tenerife.

Ventiladores que se activan con un sensor

«Hemos puesto pequeños ventiladores que se activan a través de un sensor cuando el visitante se acerca y se caen cuando no hay nadie», subrayó Mónica del Rey. Son documentos en papel de seda en los que se estamparon informes oficiales que reflejan cómo el franquismo se encargaba de clasificar a las mujeres por su virginidad.

La muestra, que estará abierta hasta el día 30 de agosto de 2026, y que podrá visitarse, de martes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas, y domingo, de 10.00 a 14 horas, narra a través de la videoinstalación Completa-Incompleta lo que ocurría en la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, y declarada oficialmente Lugar de Memoria Democrática el pasado 27 de febrero, un centro de trabajos forzados para homosexuales y para los hombres que se salían de la norma. «Se los clasificaba según si habían mantenido o no relaciones sexuales y el grado de inteligencia, catalogándolas a muchas como indecentes», dijo.

Compendio de vídeos de folclore transformado

La muestra se completa con las obras fotográficas Manuel en la piel de Octavio García Hernández y Víctor en la piel de Juan Carbelos Oramas, y proyectos conocidos como Yo soy. Homenaje a las mujeres rapadas del franquismo, un «acto humillante, que en algunos lugares se realizaba en público y en otros no, con el que se buscaba señalar y adoctrinar a mujeres», Yo soy. Mechón colectivo o De coros, danzas y desmemoria, un compendio de los vídeos que ambas artista han realizado entre 2016 y 2024 con cantantes de folclore transformando la bases de las canciones populares con historias de mujeres, entre las que se encuentran Isa Padrón y Jaqueline García en una escena en el Pozo del Llano de las Brujas, en Arucas.

Performance desde la plaza de Santa Ana

Como complemento a las actividades, el dúo ejecutará la performance Transmutación. Cuarto acto, este viernes, a las 18.00 horas, que partirá de la plaza de Santa Ana, con un hilo argumental basado en los horrores de la colonia agrícola de Tefía, y en el que participarán Ninfa, Aythami Legendary, Gamora Poison, Demi, Virgen y Delirio. Tras la performance, a las 19.00 horas, tendrá lugar una visita guiada con las artistas y el comisario. Precisamente, José Luis Pérez Pont, subrayó que esta exposición nos muestra como el régimen franquista «creó una represión persistente y descarnada sobre determinados colectivos sociales, que generó una quiebra del sistema democrático que había en España hasta ese momento, con un ensañamiento particular con las mujeres y las personas con una sexualidad no normativa».