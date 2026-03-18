El Gobierno de Canarias compra una treintena de obras de artistas canarios por primera vez desde 2008

El Gobierno de Canarias ha comprado una treintena de obras de artistas canarios en la Hybrid Art Fair de Madrid, lo que supone la primera adquisición de arte canario por parte del Ejecutivo regional desde 2008, año en que se congeló su política de adquisiciones con motivo de la crisis económica. La consejera de Cultura, Midgalia Machín, y su viceconsejero, Horacio Umpiérrez, acudieron personalmente a apoyar al sector isleño a esta feria de arte independiente de Madrid, considerada la cita artística más íntima y disruptiva de la semana del arte madrileña, que celebró este año su décima edición en el Hotel Petit Palace Santa Bárbara, en la primera semana de marzo.

Se trata de una excelente noticia para el arte creado en Canarias, donde los diez artistas participantes de distintas islas exhibieron con éxito sus creaciones y también vendieron sus obras a coleccionistas privados. Además, como guinda, la organización de la feria ha anunciado la selección del Archipiélago canario como protagonista de su próximo programa en 2027.

Este año, la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV) participó por tercer año consecutivo en representación de cinco artistas de Canarias seleccionados mediante convocatoria, por un jurado especializado, sobre un total de 41 propuestas recibidas. Los artistas Dani Hache, Makarrón, Daniel V. Ruiz, Zoso Monher y Nayara Herrera expusieron sus obras en la habitación 112 del Petit Palace Santa Bárbara, en las que exploran cuestiones como la memoria, el paisaje y una mirada crítica a una realidad contemporánea en constante fragmentación a través de la pintura, el dibujo, la escultura y la fotografía.

De izquierda a derecha, Horacio Umpiérrez, Migdalia Machín y Rafael Arocha. / LP

Además, Margullo Books, proyecto de divulgación de la cultura fotográfica y visual canaria creado por el artista grancanario Rafael Arocha, participó también por tercer año consecutivo en la Hybrid Art Fair con su propuesta Terrero, con los artistas David GP, Alicia Pardilla, Chris Navarro, Yon Bengoechea y el propio Rafael Arocha, que habitaron la habitación 220.

«La acogida de las obras de artistas canarios este año ha sido increíble», afirma Marta Torrecilla, vicepresidenta de AICAV y comisaria junto a Elena Marrero, presidenta de la asociación, y Alba Rosso. «Nos comunicaron que el Gobierno no compraba arte canario desde 2008 y que fueron las primeras compras de la feria, así que sentimos que por fin se pone en valor lo que hacemos, porque por fin se vuelve a adquirir obra canaria que, además, se quedará en Canarias, y estamos orgullosas de que empezaran por nosotras».

El equipo se desplazó a Madrid con el apoyo de la Fundación CajaCanarias y el proyecto de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura de Las Palmas de Gran Canaria 2031. «Esta ayuda fue fundamental, ya que en años anteriores lo hemos financiado todo nosotras», explica Torrecilla, quien destaca que el objetivo fundamental de AICAV radica en «luchar por los derechos de los artistas y visibilizar el arte canario fuera de las Islas frente a las eternas trabas aduaneras y los elevados costes de transportes por su situación ultraperiférica».

«Este año nos han concedido una habitación mejor en la feria y han confiado mucho en nuestro criterio, lo que es una muestra del momento importante y relevante que vive el contexto artístico canario», concluye Torrecilla, quien a su vez menciona la paradoja de que «nos hemos tenido que venir a Madrid para que se activara esto».

Por su parte, Rafael Arocha clausuró «el mejor año para Margullo Books» en la Hybrid Art Fair, «ya que siempre navegamos un poco a contracorriente dentro del ámbito minoritario que es la fotografía». «Nosotros realizamos un trabajo de comisariado muy concreto en el que trazamos un relato dentro de la propia habitación, que convertimos en una experiencia narrativa sobre Canarias y confrontamos las imágenes arquetípicas y estereotipadas».

Respaldados también por la Candidatura a Capital Europea de la Cultura de Las Palmas de Gran Canaria 2031, el fotógrafo y artista revela que «se crearon diálogos muy interesantes entre los artistas y los públicos». «Creo que es el momento justo para que las instituciones se den cuenta de lo que está pasando en el arte en Canarias, donde hay una energía, un talento y un movimiento de efervescencia creativa sin precedentes», manifiesta. «Y si en Hybrid se han dado cuenta es por el buen trabajo que se está haciendo», añade.

La instalación 'Money Motion', de Yon Bengoechea. / LP/DLP

Además de las adquisiciones por parte del Gobierno, muchos artistas vendieron obras a coleccionistas particulares en el marco de la feria. Entre estos éxitos cabe destacar el fichaje del artista Yon Bengoechea, quien encandiló con su instalación Money Motion, por la Galería Artizar, así como el Premio de Residencia de la galería Canal al artista Makarrón [nombre artístico de Miguel Vera].

Monográfico dedicado a Canarias

Con todo, tras el éxito del programa monográfico dedicado a Taiwán en esta décima edición bajo el epígrafe Taiwán Tide - The power of intermittence, de la mano del Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, la organización ha anunciado de manera oficial que Canarias protagonizará el monográfico de la próxima feria. «Para 2027, Hybrid Art Fair pondrá el foco en el Archipiélago canario, un territorio en plena ebullición creativa, para impulsar desde Madrid la frescura y la fuerza de los artistas y espacios de creación insulares, en coordinación con la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias», anuncian desde Hybrid.

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La Hybrid Art Fair 2026, dirigida por Ana Sanfrutos y Aida F. Chaves, cerró su décima edición con un balance de 6.500 asistentes y la participación de artistas de cuatro continentes, con 39 expositores de 11 países desplegados en 44 habitaciones del hotel: España, EEUU, Argentina, Taiwán, Japón, Suiza, Alemania, Portugal, México, Ecuador, y Austria. El próximo año, Canarias se sitúa en el centro. «Esto no ha hecho más que empezar», concluye Arocha.