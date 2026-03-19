Concentus Musicus Wien rescata la esencia de Bach en los 'Conciertos de Brandeburgo'

La formación austriaca Concentus Musicus Wien rescatará la esencia de Bach a través de la interpretación de los Conciertos de Brandeburgo hoy, a las 20.00 horas, en el teatro Pérez Galdós. El evento, que forma parte de la programación de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria y que está dedicado a la memoria de su fundador Nikolaus Harnoncourt en el décimo aniversario de su fallecimiento, es una cita imprescindibles para los amantes de las creaciones del genio alemán ya que la orquesta de Viena es una de las pocas formaciones actuales que siguen un criterio historicista a la hora de interpretar su obra.

De este modo, los espectadores escucharán una de las cimas de la producción de Bach del mismo modo en que la concibió el compositor hace cuatro siglos.

El sonido real del Barroco

Este aspecto conlleva una dificultad añadida ya que muchos de esos instrumentos, como violines con cuerda de tripa o flautas de pico, no tienen las mejoras actuales, pero permiten acercarse al sonido real de las orquestas del Barroco.

Nikolaus Harnoncourt fue el iniciador del movimiento de recuperación de la música antigua centrado en la interpretación. Y esta idea la respeta la formación actual, dirigida por Stefan Gottfried, con una de las mejores creaciones del compositor del Barroco. Sin embargo, hay que señalar que Los conciertos de Brandeburgo tienen una variedad prodigiosa ya que algunos requieren solo instrumentos de cuerda, y otros de viento, cuerda y percusión. De este modo, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interviene con la cesión del clave con Helmut Perl.

La música como algo vivo

La secretaria de la junta directiva de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, Estrella Cantero, opina que Nikolaus Harnoncourt concebía la obra musical como «algo vivo sujeto a reinterpretaciones constantes» y sus múltiples apariciones públicas fueron «una fuente de experiencias enriquecedoras y sabiduría». Pero añade que tampoco fue «el purista restrictivo como el que siempre se le ha presentado». La misión actual de Concentus Musicus es continuar despertando la chispa que lanzó su fundador, revitalizarla constantemente y avivarla para dar paso a perspectivas que aún están por abrirse.

Una comprensión activa de la partitura

Harnoncourt, que estuvo al frente de la formación durante más de 60 años, inculcó a cada músico la capacidad de desarrollar una comprensión activa de las obras y reflexionar personalmente sobre el porqué de cada cosa. De este modo, el grupo desarrolló su propio lenguaje musical específico. Recientemente, el Concentus Musicus Wien interpretó el Oratorio de Navidad de Bach en el Musikverein de Viena y las óperas de Monteverdi Orfeo, Popea y Ulises en la Ópera Estatal de Viena.

Como orquesta residente, el Concentus Musicus interpreta cada año obras maestras barrocas en Melk Abbey y colabora con regularidad con la Seine Musicale en París. La formación se ha renovado recientemente con los concertinos Erich Höbarth y Andrea Bischof.