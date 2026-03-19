El flow canario toma Madrid: arranca la campaña de Canarias Tiene el Flow ante más de 25.000 jóvenes en las islas y acciones de alto impacto en la capital

La cuenta atrás para Canarias Tiene el Flow entra en una nueva fase con el inicio de su campaña promocional entre Canarias y Madrid y la puesta en marcha de la venta de entradas, que pueden adquirirse en www.chachochacholive.com o en entradas.es .

El evento de la música canaria, que reunirá el próximo 14 de mayo en la capital a algunos de los artistas más representativos de la nueva escena musical del archipiélago, ha activado ya sus primeras acciones de promoción y ha puesto a la venta las entradas para el concierto, que tiene un aforo limitado de cerca de 2.000 personas.

La campaña comenzó el pasado fin de semana en Tenerife y Gran Canaria con una acción especial vinculada a los conciertos de La Pantera y Lucho RK, ante más de 25.000 jóvenes. La acción marca el punto de partida de una iniciativa que busca conectar el talento musical del archipiélago con el público de la capital.

Así, esta semana la promoción se traslada también a Madrid con acciones de gran visibilidad urbana, entre las que destacan los soportes publicitarios instalados en las pantallas gigantes de Plaza del Callao, uno de los enclaves con mayor tránsito de la ciudad, o la red de pantallas de las guaguas de la EMT, entre otros soportes.

La campaña de lanzamiento incluye además el sorteo de las primeras entradas a través de las redes sociales oficiales del proyecto (@canariastieneelflow), una acción dirigida especialmente al público joven que sigue la evolución de la escena urbana.

Un cartel que refleja el momento histórico de la música canaria

Un cartel para el 14 de mayo en La Riviera con La Pantera y su estilo que mezcla trap, rap y sonidos latinos, consolidándose como una de las voces más influyentes de la nueva generación urbana canaria; Juseph, que conecta con el público joven a través de plataformas digitales y actuaciones en directo, establecido ya como uno de los artistas más dinámicos de la escena canaria actual; Don Patricio, con su estilo distintivo dentro del urbano español y canciones que han cruzado fronteras, convertido ya en uno de los músicos canarios con mayor proyección nacional.

Sara Socas es referente del freestyle y del rap femenino en español. Su fuerza escénica y sus habilidades como improvisadora la han llevado a actuar en numerosos escenarios nacionales e internacionales, lo que la convierte en una de las figuras más destacadas del género.

Ale Acosta destaca como productor y músico innovador. Su capacidad para fusionar electrónica y sonidos contemporáneos aporta frescura al cartel y refleja la vertiente más experimental de la música canaria actual.

Ventura combina sensibilidad y energía en directo, con la que muestra cómo la escena canaria también abraza sonidos alternativos e independientes con gran personalidad.

Julia Rodríguez aporta un toque singular al evento con su interpretación contemporánea del timple, instrumento tradicional de Canarias, con el que fusiona raíces culturales con arreglos modernos que amplían el abanico de estilos del cartel.

De igual modo, la organización anunciará próximamente nuevas sorpresas e incorporaciones al cartel para esta edición de Canarias Tiene el Flow.

Escaparate nacional

Canarias Tiene el Flow nace con la vocación de proyectar fuera del archipiélago el talento musical emergente y de consolidar un espacio de encuentro entre artistas, profesionales del sector y público.

El evento, impulsado por el Gobierno de Canarias con el patrocinio de Binter, Cajasiete, Clipper y CanariasPlay, y con la colaboración de La Casa de Canarias en Madrid, refleja la fuerza de una generación de músicos que ha conectado con nuevas audiencias gracias a plataformas digitales, festivales y giras, posicionando a Canarias como uno de los focos más dinámicos de la música urbana y de los nuevos sonidos híbridos.

Refleja la fuerza de una generación de músicos que ha conectado con nuevas audiencias gracias a plataformas digitales, festivales y giras, posicionando a Canarias como uno de los focos más dinámicos de la música urbana y de los nuevos sonidos híbridos.

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El próximo 14 de mayo, Madrid recibirá esa energía creativa en Sala La Riviera, en una cita que busca convertirse en toda una referencia nacional para la escena musical canaria y en cita referencia para el público madrileño.