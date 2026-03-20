30 artistas reivindican el mundo rural de Gran Canaria en una exposición itinerante

Hay algo en el mundo rural que resiste, una forma de mirar y de habitar el tiempo con ligereza, aunque todo alrededor empuje a la producción constante, las prisas, el ruido. Pero en el campo, la calma brota con fuerza, dando paso a ese silencio que ya citaba en sus versos el poeta Tomás Morales: «La luna que esta noche brilla más transparente/ parece enamorada del silencio rural;/ la quietud de los álamos en el tranquilo ambiente, y el agua de la acequia bajo el cañaveral...»

En Gran Canaria, ese pulso late en los oficios tradicionales que sobreviven al borde de la desaparición -cestería, alfarería, calado-, y en una identidad que se configura entre las cumbres, riscos y pueblos de la Isla. Frente a la ciudad, donde las diferencias pasan desapercibidas sobre asfalto y hormigón, lo rural se sostiene como un territorio de singularidad, un lugar fértil en el que crecen, con raíces fuertes, la memoria y la tradición.

Sobre esta idea se articula la Muestra de arte, cultura y ruralidades, un proyecto de la Asociación Insular de Desarrollo Rural (AIDER) de Gran Canaria que propone «un viaje por el medio rural» a través de la creación contemporánea y diferentes disciplinas artísticas. La iniciativa, enmarcada en la intervención 7119 LEADER del PEPAC, recorre seis municipios de la isla -desde el Museo Elder, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se inaugura este viernes, hasta Caideros de Gáldar- con una exposición que reúne a 30 artistas y los resultados de talleres desarrollados con jóvenes en diferentes centros de enseñanza.

Más que una foto fija del campo, la propuesta se construye como un mosaico de miradas: «No abarca todo el mundo rural de Gran Canaria, son 30 propuestas hechas desde el punto de vista del cada autor», explica el comisario de la exposición y fotógrafo, José Carlos Guerra. En la selección, conviven 20 fotógrafos y 10 artistas plásticos, con técnicas que van desde la ilustración al grabado o la viñeta humorística. «Buscamos que hubiera la mayor diversidad y variedad posible», señala.

El punto de partida fue el de poner el foco en «paisajes, oficios tradicionales, trabajos del campo, la flora, la fauna o el patrimonio arquitectónico y arqueológico». «Queremos insistir en que no está todo mostrado, sino que son 30 miradas diferentes desde 30 puntos de vista y que podría haber mucho más», recalca Guerra.

En esa diversidad reside uno de los valores principales del proyecto: en la muestra hay fotografía documental, más cercana al lenguaje periodístico, y propuestas de corte más artístico o experimental. «El único nexo común de todas las fotos es el mundo rural de Gran Canaria, la puesta en valor del campo, del sector primario. Lo importante es más lo colectivo en sí», matiza el comisario.

Así, la exposición reúne a una treintena de creadores que abordan el mundo rural desde lenguajes y sensibilidades diversas, entre los que se encuentran fotógrafos como Alejandro Melián Quintana, Ángel Medina García o Nacho González Oramas, junto a artistas como Álex Falcón, Aurora Jiménez Suárez o Priscila Valencia. A ellos se suman otras miradas como las de Elsa Molina González, Leire García Matilla, Irene León o Yuri Millares, configurando un conjunto heterogéneo que refuerza la idea de la exposición como un relato coral en torno a la ruralidad de Gran Canaria.

La muestra se podrá ver en el Museo Elder del 20 al 30 de marzo, en Valsequillo del 2 al 12 de abril, en Tunte del 16 al 27 de abril, en San Mateo del 30 de abril al 9 de mayo, en Tejeda del 14 al 24 de mayo y concluirá en Caideros del 28 de mayo al 7 de junio.

Talleres con alumnado

La muestra incorpora también un espacio dedicado a los talleres realizados con alumnado de primaria y secundaria en distintas localidades isleñas. Coordinados por la artista Belén Álvarez Doreste, conocida como Lajalada, estos encuentros han dado lugar a piezas fotográficas y sonoras. «Se les dejó unas camaritas para que hicieran sus fotos», explica Guerra, haciendo alusión a un proceso que ha permitido acercar a los más jóvenes a su entorno desde la creación.

Esta dimensión pedagógica es otro de los pilares de la iniciativa: «Tiene dos vertientes: una muestra de profesionales de la fotografía, la ilustración y la pintura, pero también el resultado de talleres que se han realizado con jóvenes», explica Juani Vega Artiles, coordinadora del proyecto.

Además, la elección de Lajalada para liderar esta parte ha sido clave ya que, en palabras de Vega Artiles, «tiene un empuje, una energía y una creatividad que le permite conectar con la gente joven». De este modo, a través de la fotografía, el sonido o la escritura, los participantes han construido pequeñas piezas que se integran en el recorrido expositivo. «Hay unas poesías preciosas», destaca la coordinadora.

Libro y performance

Más allá de la exposición, la muestra se completa con actividades paralelas como la presentación del libro Las mujeres del vino de Gran Canaria, actuaciones musicales y la performance participativa Vernaculares, de Alicia Pardilla. Un conjunto de propuestas que, en palabras de Vega, convierte el proyecto en «un resultado coral donde estamos un montón de gente».

La idea de lo colectivo atraviesa toda la iniciativa, desde la implicación de centros educativos y asociaciones locales hasta la colaboración institucional que va a permitir su itinerancia por los seis municipios mencionados. «Esto no es posible sin los agentes del territorio», subraya la coordinadora.

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La muestra es una invitación a detenerse, a mirar con atención aquello que, por cotidiano, a veces se vuelve invisible. «Queremos acercar a la gente a la parte rural de Gran Canaria, volver al origen de lo que es la isla en sí», resume Guerra. Una forma de ser conscientes de que, como se indica en el vídeo resumen del proyecto, «las personas se han ido desvinculando entre sí, del entorno que habitan y del ritmo esencial de la vida». «Sin la parte del campo no somos nada», concluye el comisario y fotógrafo.