La cantautora Sylvie Hernández presenta su EP 'La luz sin apagar' en la Sala Faro
La cantante y compositora grancanaria descubre el repertorio de su último trabajo, una mirada a su universo interior, en la sala de La Isleta
La cantautora grancanaria Sylvie Hernández descubre en directo el repertorio de su nuevo EP , La luz sin apagar, con un concierto íntimo y especial en la Sala Faro, este sábado 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, a las 20.00 horas. La cantante y compositora actuará acompañada por los músicos Pablo Quintana, al cuatro venezolano; Ner Suárez, al bajo; y Luis Sánchez, al piano, quienes interpretarán las canciones de este último trabajo, así como canciones inéditas que formarán parte de un nuevo álbum.
Con una sonoridad cálida y minimalista, la música de Sylvie Hernández se enmarca en el pop-folk alternativo, manteniendo un fuerte vínculo con la canción de autor. Sus canciones se enraizan en su Canarias natal y dibujan a su vez una mirada a su universo interior. En concreto, su último trabajo es el resultado de un año en el que componer ha sido su «respiro y refugio».
«Mis canciones cuentan como me siento antes de que yo sea consciente», declaró la artista en una entrevista reciente a este medio.
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