Homenaje plástico a la fuerza expresiva de Juan Pedro Ayala

Un mar salvaje irrumpe en La Laguna, arrasando la ciudad; una explosión de flores de flamboyán se mezcla con un erotismo cargado de humor y sentido. Entre expresionismo visceral y originalidad, los temas universales cobran nueva vida bajo la mirada de un autor canario único. El Centro de Arte La Regenta presenta In Memoriam. Juan Pedro Ayala, un homenaje expositivo a este creador imprescindible, que recorre sus principales obsesiones artísticas a través de tres series: los árboles, el mar y el erotismo crudo.

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; el director de La Regenta, Alejandro Vitaubet, y el comisario de la exposición, Carlos Díaz-Bertrana, presentaron ayer esta muestra que abre sus puertas al público general hoy, a las 20.30 horas, y que podrá visitarte hasta el 30 de mayo.

La pintura de Juan Pedro Ayala, de marcada intensidad gestual y cromática, se caracteriza por el uso del color como vehículo expresivo, la energía del trazo y una constante tensión compositiva. Árboles urbanos que resisten en entornos hostiles, mares en movimiento vistos desde la experiencia del nadador o escenas de carácter erótico cargadas de ironía y libertad creativa conforman un universo visual singular, en el que conviven fuerza, fragilidad y pulsión vital.

Como indica Díaz-Bertrana, «los árboles de Ayala son ‘espectáculos visuales’: bellos, dramáticos y solitarios, parecen moverse con cada pincelada gestual. Representan la resistencia de la naturaleza frente a la ciudad, siempre en floración, a menudo con cicatrices de fuego, suspendidos en el espacio como figuras en tensión».

El mar, otro protagonista recurrente de su obra, aparece siempre turbio y en movimiento: desde la experiencia íntima del nadador hasta paisajes devastadores que arrasan la ciudad natal del artista, dejando solo la memoria gráfica de edificios históricos. Esta poética oscila entre la pulsión de vida, el erotismo y la fuerza destructiva, reflejando un universo cargado de intensidad emocional y energía expresiva.

En paralelo, la serie erótica del artista combina libertad, humor y provocación. La desnudez y los cuerpos en movimiento se expresan con un dibujo grácil y manchas explosivas de color, generando una sensación de dinamismo, alegría y desenfreno.

In Memoriam. Juan Pedro Ayala recupera así una obra que marcó el panorama artístico canario entre finales de los años noventa y la primera década del siglo 21, destacando por su colorismo, potencia y capacidad de conmover, consolidando al artista como una figura clave del expresionismo contemporáneo en Canarias.

En cuanto a su trayectoria, Juan Pedro Ayala (Tenerife, 1972-2019) Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, su obra se articula entre lo orgánico y vegetal con el árbol como símbolo recurrente y el cuerpo como pulsión de creación. Con una trayectoria al margen de las modas imperantes, construyó un lenguaje propio e identificable desde sus primeras muestras públicas a finales de la década de los 90.

Recibió el premio de la Bienal de Artes Plásticas de Santa Cruz de Tenerife (2010) y el Premio Excellens de pintura para creadores jóvenes concedido por la Real Academia Canaria de Bellas Artes (2013). Su obra forma parte de las colecciones institucionales como TEA Tenerife Espacio de Las Artes Gobierno de Canarias y CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno, así como de numerosas colecciones privadas.

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Coincidiendo con la exposición, se publicará un nuevo tomo de la emblemática Biblioteca de Artistas de Canarias dedicado al autor. El estudio crítico está realizado por la historiadora del arte Dalia de La Rosa. La próxima presentación del ejemplar será anunciada por los canales habituales de La Regenta.