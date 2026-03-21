‘Fleje’ se enjuaga con la música de Guanila y Fajardo para cerrar su segundo viaje

Concluye Fleje. Y lo hace el viernes 27 de marzo, a las 19.30 horas, en CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual, con la presentación de los trabajos creados en el marco de la mencionada propuesta que ha coordinado Rafael Arocha con un acto que combina cine, fotografía y música en vivo.

El acto, que servirá como presentación de los diez proyectos finales de este año creados durante esta segunda edición del curso, se despide con un formato en vivo que contempla la proyección de los trabajos fotográficos con un montaje del cineasta Yon Bengoechea, junto a la música en directo de un dueto de artistas invitados excepcionalmente para la ocasión, los músicos Guanila y Fajardo. Los trabajos que se proyectarán de un grupo muy diverso que refleja fielmente el espíritu de Fleje está compuesto por Ana Andreu, Capi Cabrera, Richie Cerpa, Sheila Melhem, Alejandro Robaina Vera, Desi Rodríguez, Sonsoles Sebastián, Eva Sicilia, Raquel Suárez Mateos y Javier Turbo.

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En el transcurso de esta propuesta se desarrollaron en el centro de Schaman actividades como aulas abiertas, conferencias, exposiciones, sesiones photobook club y masterclass que han convertido al CCA Gran Canaria en punto de encuentro de amantes y apasionados a la fotografía de autor de la isla. El curso es una propuesta docente coordinada por el fotógrafo grancanario Rafael Arocha que se desarrolla como una experiencia de creación que acompaña a los participantes en el desarrollo de proyectos fotográficos desde la primera idea hasta su formalización final. Junto al ejercicio de tutorización docente de Arocha han acompañado durante el curso la fotógrafa Lurdes R. Basolí, la investigadora y comisaria Natasha Christia, la comisaria Lola Barrena y el cineasta y fotógrafo Yon Bengoechea.