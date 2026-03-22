Alberto Hernández entre la marea aborigen y la ceguera de Galdós

El cómic canario está atravesando un momento especialmente brillante. Tres de sus mejores autores han publicado sendos trabajos que hay que situarlo entre los mejores de la reciente cosecha nacional. Tras los magníficos La lapa de Eduardo González y Saquen sus muertos de Rayco Pulido, ahora le toca el turno al grancanario Alberto Hernández Rivero con dos obras que dan continuidad a dos sagas imprescindibles. La primera es el volumen tercero de Isaco y sus aventuras titulado Lo que trae la marea (Tibicenca Publicaciones), sobre la vida de un niño aborigen en Gran Canaria.Y el segundo es el volumen dos de una aproximación libre a la vida del autor de Fortunata y Jacinta titulada Galdós y la ceguera (Editorial Nuevo Nueve) con guion del reputado El Torres.

Una aproximación ficticia

El propio Alberto Hernández recuerda cómo se produjo todo. «El año pasado me centré en dar forma y acabar el tercer álbum de Isaco», señala. «Hasta que Juan Torres me llamó para que me encargara de esta aproximación ficticia hacia Benito Pérez Galdós. Alberto Belmonte, el dibujante del número anterior, no se encontraba bien, y necesitaban con urgencia entregar el álbum y pensaron en mí». Así que el artista grancanario se comprometió con la editorial Nuevo Nueve a terminarlo en una fecha límite. «Fue bastante complicado», subraya. «Ya que son dos estilos completamente distintos y para públicos diferentes. Por la mañana me ponía con las páginas de Isaco y por las tardes y los fines de semana con el guión de Juan. Todo muy loco».

Ambas obras fueron publicadas al final de 2025 y el pasado 13 de marzo Juan Torres y el director de Nuevo Nueve, Ricardo Estaban, presentaron en el Ateneo de Madrid el cómic de Galdós con mucho éxito.

La piratería y la esclavitud

El tercer volumen de Isaco aborda temas más complejos, como la piratería y la esclavitud, «aunque siempre teniendo presente a qué público nos dirigimos», puntualiza el autor. «Al haber fijado unas bases narrativas fuertes en los anteriores álbumes, hablar de estos temas es mucho más sencillo y no tenemos la sensación de estar perdiéndonos en otro relato». En el primer álbum el dibujante dio a conocer a la pandilla de Isaco y su entorno, convirtiendo a la Fortaleza en un personaje más. En el segundo amplió el espacio con la incorporación de otros poblados, destacando la importancia de la ganadería dentro de la Caldera de Tirajana. «Esta vez he empezado a despejar secretos que nos acercan al porqué de algunos personajes importantes, además de aproximarnos a la costa, al Atlántico, otro elemento fundamental en el futuro de la historia», asegura. El primer arco argumental será de seis números. Y el resto depende de la repercusión que tenga entre sus seguidores.

En lo que respecta a Galdós y la ceguera las viñetas destacan por amplias panorámicas y un detallismo minucioso en una trama la que se aborda su romance con Emilia Pardo Bazán. «Es mi forma de contar el relato que me entrega Juan», señala. «Al estudiar el guión y desmenuzarlo en mi mente, siempre me hago la misma pregunta, ¿Cómo veo yo la historia?, ¿por donde quiero llevar el pulso narrativo?, ¿cuál es el estilo artístico que me pide el relato? Todo esto me lleva a visualizar el guión a mi manera, el Madrid de la época, la atmósfera y a los personajes lo convierto en algo mío. Siempre con el visto bueno de Juan, porque al final de lo que se trata es de llegar a un diálogo entre ambas partes en beneficio de la historia».

La técnica versátil

Sea como fuera, en ambos título se puede comprobar la capacidad versátil del dibujante grancanario, capaz de solventar de forma notable una historia inocente como es Isaco que requiere una técnica más cándida o amable, y otra más profunda y existencial como la de Galdós necesaria de una mayor minuciosidad y trascendencia.

Alberto Hernández se encuentra trabajando en varios proyectos a la vez. Uno de ellos se publicará en unos meses de la mano de la editorial norteamericana AMP Comics. Ha empezado con el guión del nuevo Isaco y a final de este año publicará un álbum infantil junto a su amigo Antonio Becerra Bolaños.

De Harold Foster a Germán García

Su primer maestro fue Harold Foster, con apenas 6 años. «Su trabajo en el Principe Valiente fue el que hizo que me planteara la posibilidad de dedicarme a esto de contar historias con dibujos. Luego Barry Winsor Smith, más tarde Moebius. Corben. Ahora sigo a un grupo enorme de autores: Matias Bergara, Jordi Lafabre, Natacha Bustos, German García y más».

Por otro lado, asegura que «desde hace ya tiempo que no me involucro en proyectos que no me gustan. Todo lo que hago me apetece y me interesa y si no es así, no lo hago. Al final estamos hablando de dedicar más de un año de tu vida a desarrollar un trabajo artístico, eso pueden ser muchas y muchas páginas, si no te apasiona lo que estás contando, lo que estás dibujando se convierte en una pesadilla horrible que te comes tú solo y padecen tu familia y amigos». Pero reconoce que el cómic infantil «me flipa y me lo paso genial»