Ensayo general de 'Otello', de Verdi, en el Teatro Pérez Galdós
La ópera se representará los días 24, 27 y 29 de marzo en el recinto capitalino, con Michael Fabiano en su debut en el rol principal
El Teatro Pérez Galdós sube el telón del segundo título de la 59ª temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria - Alfredo Kraus: la ópera Otello se representará los días 24, 27 y 29 de marzo (martes y viernes, a las 20.00 horas, y domingo, a las 19.00 horas, respectivamente), con el tenor Michael Fabiano en su debut en el rol principal.
Basada en el clásico Othello de Shakespeare, Otello es una tragedia lírica en cuatro actos cuya historia gira en torno al general Otello, quien regresa victorioso de la guerra y es recibido con amor por su esposa Desdémona. Sin embargo, su envidioso alférez Yago, resentido por no haber sido ascendido, trama su caída. Manipula a Otello para hacerle creer falsamente que Desdémona le es infiel con el joven oficial Cassio. Consumido por los celos, Otello termina asesinando a Desdémona y, al descubrir la verdad demasiado tarde, se quita la vida.
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