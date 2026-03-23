El grupo Pequeña Alaska graba la ‘Teoría universal’ del indie

En un momento en el que la etiqueta indie ha quedado tan manoseada que ya la utiliza cualquier advenedizo para expresar cierto tipo de «libertad creativa», el grupo tinerfeño Pequeña Alaska ha grabado Teoría universal que pone los puntos sobre las ies sobre cuáles son sus verdaderas directrices.

La banda, formada por Javier Goiricelaya (voz y guitarra), Jorge Martín (guitarra y piano), Saúl Pestana (bajo) y Cristian Fernández (batería), registró el pasado mes de febrero un primer álbum con el que da vida a ocho canciones que son una verdadera guía sobre el sonido que introdujeran en nuestro país en los noventa bandas como Los Piratas, Australian Blonde o Los Planetas.

Un sonido entre explosivo y medios tiempos

Ocho canciones que empiezan de forma tan contundente como Arde que recuerda el explosivo sonido de formaciones algo olvidadas como Circodelia y que acaba con el medio tiempo de Quédate en la línea Viva Suecia. Entremedias, piezas como la canción que titula el disco que son puro Vetusta Morla. El álbum ha salido en formato digital y ya está disponible en las plataformas Spotify, Youtube, Amazon, Apple Music, etc.

«Nuestro universo bebe del indie y del pop-rock español de las últimas décadas, con referencias claras a bandas como Lori Meyers, Supersubmarina y Love of Lesbian, por citar algunas», confirma el cantante del grupo.

El germen del proyecto

El germen de la banda tuvo lugar en 2023, cuando el propio Goiricelaya, junto al bajista, fundaron el proyecto Nudo publicando el single Imposible en YouTube el 30 de agosto de ese año, que recibió una buena acogida a nivel local y en plataformas digitales. Este precedente fue la semilla que daría lugar a la formación de Pequeña Alaska, ya consolidada en 2024 con la incorporación de Jorge y Cristian. Cuatro músicos que previamente había formado parte además de otros proyectos musicales como Aforo Limitado, Navy Blue Socks, Maracaná y Whitman en el marco del Puerto de la Cruz, y que fue desarrollando su nuevo sonido. «Llegado un punto, decidimos que era el momento de lanzarnos y dar forma de disco al material que teníamos. Nos pusimos en contacto con el productor David Correa, y nos metimos en su estudio para grabar las ocho canciones originales que componen el disco. El single Teoría Universal se convirtió desde el primer momento en una pieza clave del proyecto. La verdad es que nos encontramos en un buen momento creativo; de hecho, ya tenemos material para poder grabar nuestro segundo disco», añade el cantante.

Canciones sobre experiencias vividas

Las canciones tratan de la vida cotidiana, de experiencias vividas. «Es cierto que no solemos ser muy explícitos con el mensaje de las canciones, dejándolo a interpretación de cada uno y que así también cada cual pueda hacerlas suyas», asegura el cantante. Pero subraya, además que «nos gusta dejar las puertas abiertas a la interpretación, no poner etiquetas. Es un reflejo de nuestra manera de componer las canciones, buscamos un sonido propio, pero sin dogmas; si una idea nos gusta, le damos vida con todas nuestras fuerzas». Así sucede con la portada del disco, un Big Bang que hace referencia a este explosivo inicio creativo. Por lo pronto, el grupo participará en el Festival LaLa Music los días 9, 10 y 11 de abril en La Laguna.