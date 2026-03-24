Elena Villares Castellano: «El juego del ajedrez es el vínculo del significado de cada pieza con la trama»

Ha participado en la XI edición del Festival Tenerife Noir con su novela El juego de la justicia, ¿cómo describiría la importancia de estos encuentros?

Creo que es muy interesante participar en los festivales de género negro que se celebran en muchos sitios de la geografía española para poder conocer y dialogar con otros escritores. Además, se aprende mucho, ya que cada uno de ellos escribe de diferente manera. Tengo que decir que, en varios certámenes de este género, también puedes disfrutar de conciertos de música y proyecciones de películas. Lo que hace más atractivo estos eventos.

Siete víctimas, siete razones y un tablero de ajedrez. ¿Cuál fue el germen de esta novela?

La idea me surgió de la película Seven, pero en esta ocasión las víctimas no mueren por cometer pecados capitales. No voy a desvelar el porqué. Las razones y el ajedrez son la forma de poner en juego toda la trama para hacer justicia.

¿Cómo se investigan diferentes asesinatos en distintas ciudades sin que la historia se resienta o pierda credibilidad?

La investigación en diferentes ciudades es más tediosa y complicada, y el fin de todo en esta novela es que se haga justicia en la injusticia.

¿Qué papel juega el ajedrez en la trama?

El juego del ajedrez es el vínculo del significado de cada pieza con la trama. Quien quiera que sea el asesino o la asesina, invita a través de dichas piezas a desentrañar el enigma. Para poder llegar a esa conclusión, Victoria y el inspector Jordi, son invitados antes de que se cometa el asesinato a descifrar quién será la víctima para poder salvarle la vida.

Como jurista, ¿qué nexos encuentra entre el ajedrez y la justicia?

Como bien indiqué antes, cada pieza del ajedrez tiene una interpretación que representa a una persona y a su profesión. El nexo es el análisis y la vinculación entre dicha pieza y el delito cometido.

Para entender el porqué de la historia, la trama nos va llevando del presente al pasado con el fin de que, quizá, empaticemos con la asesina. ¿Somos víctimas de nuestro pasado?

En realidad, creo que el pasado nos enseña a entender muchas cosas del presente. En la novela hay dos tiempos porque a los protagonistas, en un momento de sus vidas, les ocurre un episodio muy trágico. Paralelamente a ese episodio, en un tiempo determinado, alguien invita a Victoria a que se sumerja en una tediosa investigación. Como buena escritora de novela negra, no va a dejar escapar esa oportunidad.

Aborda temas muy complejos, por ejemplo, la violencia en la pareja, pero en este caso de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué quiso poner el foco en esa forma de violencia?

Es una forma de visibilizar que también existen hombres que son víctimas de sus parejas y que, además, no denuncian. Estoy totalmente en contra de cualquier violencia, ya sea hacia las mujeres, niños o niñas, adolescentes y hombres. Conozco a amigas que colaboran en asociaciones de ayuda humanitaria y saben de casos donde el hombre es acosado y les da vergüenza denunciar. Hay que defender al ser humano, indistintamente del sexo, de cualquier violencia.

Victoria, la protagonista, es una mujer inteligente, observadora, estratégica, con grandes conocimientos sobre el mundo criminal y, cuya mente funciona como un tablero de ajedrez. ¿Cómo se perfila un personaje tan potente sin que anule al resto de protagonistas de la historia?

Antes de empezar a escribir me gusta perfilar los personajes. Nombres, características, a qué se dedican y por supuesto, su vida personal. Creo que dar a conocer a los protagonistas de la novela es muy interesante para poder comprenderlos. En este caso, Victoria, es una mujer segura de sí misma, soltera, que está en el mejor momento de su vida y conoce a quien va a ser el hombre que siempre había soñado encontrar.

¿Es El juego de la justicia el inicio de una saga? ¿Nos encontraremos con los inspectores Jordi y Guacimara en futuras novelas?

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Creo que los inspectores Jordi y Guacimara estarán en próximas historias, ya que hacen un buen equipo. A pesar de que en muchas ocasiones tienen sus desavenencias, esos distintos puntos de vista hacen que se resuelvan los casos. Aprovecho para darle las gracias a mi editor, Jorge Liria, que hizo posible que esta novela viera la luz.