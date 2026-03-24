‘La musicleta’ graba su final con 70 artistas en la plaza Santa Ana

La serie documental La musicleta grabará su capítulo final, dedicado a Las Palmas de Gran Canaria, con 70 artistas en la plaza de Santa Ana, este sábado 28 de marzo, entre las 9.00y las 15.00 horas, fusionando géneros como el clásico, el pop y el sonido urbano electrónico.

Territorio, artistas y comunidades

Este proyecto audiovisual, que recorre el archipiélago conectando territorios, artistas y comunidades a través de la música, y que ha sido reconocido con el Premio Empresa Social 2025 en la categoría de Promoción de la Cultura, reunirá sobre el escenario a la Orquesta de Cámara de Arucas, a miembros de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, al coro femenino Chelys Odalys dirigido por Maite Robaina, a la cantante Cristina Ramos y a la mezzosoprano más veterana de Canarias, Carmen Cabrera.

No es un concierto, sino una grabación, por lo que habrá una zona acotada al público y tendrá la misma complejidad de cualquier trabajo de este tipo con sesiones en diferentes pistas a razón de los diferentes estilos musicales y con un equipo total de 100 profesionales detrás. El rodaje supone el cierre de temporada de una serie que ha llevado su formato a distintos puntos de las islas, consolidándose como una propuesta sostenible, descentralizada y transformadora, capaz de activar el tejido cultural desde lo local hacia lo global.

«Este proyecto solo se realiza en Viena, donde surgió la idea, Lisboa, Londres y Berlín, hasta que yo decidí traerlo a Canarias adaptándola a este terreno», señala Roque Cabrera Martín, responsable de DelBueno Producciones, e impulsor de este trabajo en las Islas.

La experiencia en otros países de Europa

«Lo conocí gracias a las redes sociales y contacté con los músicos austriacos Jonas Skielboe y Jakob Illera, creador y diseñador, que lo habían puesto en marcha en su país y Alemania y que juntos lo españolizamos». El propio Skielboe estará en el escenario para contribuir a esta grabación sonora inédita. Desde mediados de 2024 Cabrera recorre el Archipiélago apoyándose en un equipo técnico y artístico local según los lugares que va visitando. «A mediados de 2025 quise darle una dimensión más importante a estos eventos y crear un proyecto audiovisual para llevar a los artistas fuera de sus barrios», recuerda. «Pero iba por los municipios de los archipiélagos rodando a todo tipo de gente con una combinación entre cultura, territorio y aventura, porque yo voy en bicicleta y hay muchas historias para contar en la carretera».

El primer capítulo comenzó en Lanzarote, pero el Las Palmas de Gran Canaria tenía que ser el cierre de temporada. «Este montaje ha sido posible porque contamos con gente que aprecia nuestro proyecto. Yo me he encargado de la producción y de los arreglos y los artistas comprueban que es un trabajo que tiene un nivel de calidad que puede competir a nivel nacional e internacional», asegura.

Capital Europea de la Cultura

Este proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura, en su apoyo a iniciativas que posicionan la ciudad como referente cultural a nivel europeo. Hasta ahora se han grabado la mitad de los capítulos entre La Graciosa, Lanzarote y Gran Canaria, para luego pasar a Tenerife y La Palma. Cada uno durará en torno a 25 minutos. El espectáculo del sábado propone una fusión inédita entre música sinfónica, electrónica y lenguajes urbanos, construyendo un diálogo artístico que trasciende estilos y territorios. «Agrupaciones del norte y del sur de la isla convergen en la capital para demostrar que, incluso desde la periferia geográfica, es posible desarrollar producciones culturales de máximo nivel internacional. Una auténtica Rebelión de la Geografía que sitúa a Canarias en el mapa de la innovación cultural contemporánea», asegura.

La presentación oficial del proyecto

El proyecto tendrá su continuidad el primer fin de semana de junio con la presentación oficial de una versión cinematográfica dirigida por Willy Suárez, que condensará el capítulo en una pieza de alto valor artístico centrada en su dimensión musical. «Será un corto de nueve minutos donde internaremos condensar lo más importante del trabajo del sábado».

Posteriormente, el contenido formará parte del episodio final de temporada de la serie documental, una vez concluyan las grabaciones en el resto de islas. Previamente, en el mes de mayo también se presentará el capítulo piloto ante los medios de comunicación. «Intentamos que todo se guarde para el final y presentar todos los capítulos juntos para luego seguir si es posible por la Península».