Sansa XL regresa el 4 de abril consolidándose como uno de los grandes festivales de Canarias

A pocas semanas de su celebración, el festival Sansa XL prepara su regreso al Aeródromo de Maspalomas tras el éxito de su pasada edición, en la que congregó a miles de asistentes y se posicionó como una de las propuestas más diferenciales del panorama musical y experiencial de Gran Canaria.

La cita tendrá lugar el próximo 4 de abril, en las inmediaciones del aeródromo, de la mano de Grupo Travieso, con la colaboración del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria y la iniciativa La Isla de mi vida.

Lejos de plantearse como un evento convencional, Sansa XL continúa desarrollando un concepto que trasciende lo musical para convertirse en una experiencia inmersiva. El festival apuesta por una cuidada dirección artística en la que se combinan escenografía, narrativa y sonido, generando un entorno donde lo sensorial y lo emocional cobran protagonismo.

Sansa XL / LP/DLP

En esta nueva edición, el cartel estará compuesto por artistas como HVMZA, Manu BS, Los Maya, Bandi2, Dani Aguilar b2b Juanlu y Selvática Tribe, manteniendo una línea musical que fusiona sonidos electrónicos, orgánicos y propuestas de carácter internacional con talento local consolidado.

Además, el evento ya ha alcanzado el 75% del aforo vendido, reflejo del interés creciente que ha despertado en el público y de su progresiva consolidación dentro del calendario cultural y de ocio de la isla.

Desde la organización destacan que “Sansa XL no se concibe únicamente como un festival, sino como una experiencia colectiva diseñada para ser vivida desde dentro, donde cada elemento —desde el espacio hasta la programación— forma parte de una narrativa común”.

Con esta nueva edición, Sansa XL aspira a seguir evolucionando su propuesta y reforzando su posicionamiento como uno de los formatos más innovadores del archipiélago.