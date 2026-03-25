Lang Lang abre un Santa Catalina Classics de grandes divulgadores

El pianista chino Lang Lang abrirá la programación del VI Santa Catalina Classics en el concierto de gala el próximo 19 de junio, un festival que este año tiene la característica de incluir «a tres grandes divulgadores» que además son «tres primeras figuras» en sus instrumentos a nivel mundial.

Un trío de oro

Así lo señaló su nuevo director artístico, Jorge Perdigón, durante una presentación que tuvo lugar ayer en el propio Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Además, de Lang, este trío de oro se completa con el guitarrista Pablo Sáinz Villegas, considerado «el alma de la guitarra española» el 18 de septiembre, y el arpista Xavier de Maistre, «que ha roto todos los estereotipos de este instrumento» que intervendrá el 6 de noviembre.

El programa incluye además a la pianista Mariam Chitanava el 10 de octubre, una joven cuyos directos provocan «un efecto imán» entre el público. El concierto de Lang Lang, que actuó en el Festival Internacional de Música de Canarias hace cinco años, se celebrará a las 20.30 horas en los Jardines del Hotel, mientras que los otros tres, los conciertos de cámara, tendrán lugar en el salón Palmeras a las 20.00, que contempla un aforo para unas 300 personas.

Perdigón hizo estas declaraciones en una presentación a la que también acudieron el viceconsejero de Cultura del Gobierno canario Horacio Umpiérrez; el consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria Pedro Justo Brito; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo y la directora del grupo Barceló en Canarias, Pilar Parejo.

Contacto con los artistas

El director artístico subrayó desde el principio que una de las cualidades que diferencia a este festival de los otros es el contacto entre artistas y público ya que los espectadores podrán charlar personalmente en un cóctel con los protagonistas cada noche con la circunstancia a favor de que son todos muy buenos comunicadores, con una capacidad tremenda para conectar con los espectadores siendo sus directos muy didácticos.

«Lang Lang ofrecerá un viaje musical de enorme belleza con obras de Mozart, Beethoven, Albéniz, Granados y Liszt», señaló Perdigón. «Es el artista que más llenos ocasiona en los circuitos de la música clásica». De hecho, el concierto del Santa Catalina forma parte de una pequeña gira cuyas otras dos citas ya tienen el cartel de vendido: Barcelona y Valencia.

El sucesor natural de Andrés Segovia

Pablo Sainz Villegas interpretará obras de Giuliani, Bach, Tárrega, Aguado, Barrios-Mangoré y Albéniz, transformando el recital en un diálogo directo con el público. Perdigón lo definió como un músico en el cual la guitarra no es sólo un instrumento de madera de cedro, sino una extensión de su propia voz. «Se considera un cantante sin palabras y otros lo sitúan como el sucesor natural de Andrés Segovia». Su carisma ha inspirado a John Williams, ha sido el primer artista residente de la MET Orchestra de Nueva York y ha puesto en pie a 85.000 espectadores en el Bernabéu. El director artístico habló a continuación del arpista Xavier de Maistre, que ejecutará obras de Haendel, Fauré, Debussy y de Henrriete Renié, y al que definió como «el visionario que ha liberado su instrumento de sus cadenas» De Maistre «está cambiando el histórico estereotipo del arpa como instrumento femenino, aportando un vigor atlético que transforma cada actuación en un espectáculo visual y sonoro».

La potencia de la escuela rusa

Finalmente, Perdigón señaló que Mariam Chitanava representa la fusión perfecta entre la asombrosa potencia de la escuela rusa para piano y una profundidad emocional inusual para su juventud. «Escucharla en la intimidad de nuestros salones, sin la distancia de los grandes espacios, será posiblemente el privilegio de presenciar el nacimiento de una estrella a escasos metros del piano».

Horacio Umpiérrez recordó a la fallecida Dania Dévora, de quien dijo que «popularizó la música clásica poniendo vaqueros a los directores de orquesta» en las primeras ediciones del Festival Internacional de Música de Canarias y a la que ha agradecido las «lecciones» que ha dejado al posibilitar el Womad Las Palmas de Gran Canaria, el Fuertemúsica o el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival.