Muere Dania Dévora, productora musical y directora del Womad durante 30 años
La gestora cultural y directora de ‘DD&Company Producciones’ fue pionera en su sector en Canarias
La productora y gestora cultural Dania Dévora, pionera en su sector en Canarias y directora del festival Womad en Las Palmas de Gran Canaria, ha fallecido este miércoles, a los 72 años.
Cantante, compositora y productora cultural grancanaria, Dania Dévora comenzó su carrera profesional en la discográfica Marfe y, posteriormente, en 1971 se hizo cargo de CBS Canarias. Su carrera se ha desarrollado íntegramente en Canarias. Tiene una larga trayectoria en la gestión y de la dirección artística de festivales musicales. Desde 1993 y durante 30 años, ha sido directora del festival de música WOMAD para España y Portugal, celebrado tanto en la capital grancanaria como en Cáceres. También ha dirigido el Maspalomas Soul Festival.
En 2003, Dania Dévora, directora de ‘DD&Company Producciones’, fue galardonada con el Premio Grammy de la Música a la Mejor Producción Álbum Clásico y, en 2004, recibió una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional, por el disco ‘Las Hermanas Márquez’. En 2022 fue reconocida por el Cabildo por el Cabildo de Gran Canarias con el Can de Gran Canaria de las Artes y nombrada Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria.
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