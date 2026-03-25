Furor por Rosalía en la segunda mano: las búsquedas de artículos del LUX TOUR se disparan hasta un 764%

El universo Rosalía vive días de máxima efervescencia ante la inminencia de sus conciertos en España. El lanzamiento de 'LUX' el pasado noviembre y la llegada del LUX TOUR 2026 al Movistar Arena de Madrid los días 30 y 31 de marzo y 3 y 4 de abril, así como al Palau Sant Jordi de Barcelona el 13, 15, 17 y 18 de abril, han reactivado el interés en torno a la artista catalana, convertida en uno de los nombres con mayor impacto mediático y social del momento. Todo lo que dice, hace o rodea se deja notar y deja huella. No solo en la escucha de su música, sino también en el mercado que se mueve a su alrededor.

Un tirón que también ha llegado a la segunda mano, donde las búsquedas de discos firmados, camisetas oficiales de la gira o revistas exclusivas han crecido un 764 % desde el lanzamiento de su cuarto álbum. Solo las búsquedas relacionadas con 'LUX' han aumentado un 37 % en ese mismo periodo. Y en las semanas previas al arranque de la gira, el interés por cualquier artículo vinculado a la cantante de 'Berghain' se ha disparado un 51 % respecto al mes anterior.

Milanuncios ha analizado los casi 14 millones de anuncios publicados en su app y en su web para observar cómo están reaccionado los fans de Rosalía. Y el repunte tanto de búsquedas como de publicaciones de anuncios es enorme. Desde el lanzamiento del sencillo, el número de anuncios ha aumentado un 151% en la plataforma, destacando la oferta de discos firmados por Rosalía, posters, camisetas oficiales del último tour y de su colaboración con el FC Barcelona, o la edición exclusiva de la revista 'SuperPop' con motivo del lanzamiento del álbum.

Rosalía: primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon / AGENCIA

Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran la mayor publicación de artículos relacionados con la artista en dicha plataforma de segunda mano.

Desde que lanzara en octubre pasado su sencillo 'Berghain' y presentara el 7 de noviembre 'LUX' en un evento que transformó la Gran Vía de Madrid en un auténtico punto de encuentro para miles de seguidores, Rosalía no ha dejado de acaparar la atención. También el debate.

Rectificación sobre Picasso

Como el generado este mes de marzo con sus palabras sobre Picasso en una entrevista grabada en Buenos Aires con la escritora Mariana Enríquez, en la que defendió la separación entre la obra y el artista, y donde puso como ejemplo al genio malagueño, dejando caer que, aunque como persona podía parecerle problemático, eso no invalidaba automáticamente su obra. Una reflexión que generó controversia y se hizo viral, y la obligó a rectificar públicamente en un vídeo publicado en TikTok en el que reconoció su error, pidió disculpas y admitió que no era plenamente consciente de los casos de maltrato vinculados al pintor.

Sara Fernández

También se ha comentado la entrevista de este 18 de marzo en el programa de Ana Milán en Cuatro, donde habló abiertamente de fe, espiritualidad y su relación con la religión, con afirmaciones como “ahora rezo más que voy al psicólogo” o la confesión de que antes de dormir reza un Padrenuestro y se abraza a un peluche de Bambi. Declaraciones que refuerzan esa imagen espiritual que está proyectando en esta nueva etapa.

Con todo, la mayor expectación se concentra ahora en la gira, que ya ha comenzado en Francia con muy buenas críticas.