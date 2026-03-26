Carta a Dania Dévora

Hoy es uno de esos días que, al despertar, recibo una llamada que me rompe el corazón.

Nos deja una mujer de bandera donde las haya, fallece Dania Dévora. Con el corazón roto pero el alma llena de vivencias, maravillosos momentos y experiencias vividas y compartidas quiero escribir unas letras a alguien que , sin duda, merece todo mi reconocimiento y respeto.

Arraigada a nuestro Sur de adopción porque pasaba aquí parte de sus días y porque compartía con sus vecinos y vecinas también el día a día, mi primera toma de contacto con ella fue cuando empezaba en Expomeloneras. En ese encuentro organizado para intercambiar relaciones culturales en la iniciativa privada y pública surgió una conexión, yo diría supernatural, que se hizo cada vez más fuerte.

De conversaciones interminables nació un proyecto que nos dibujó con tanto cariño y con tanto arte que no dudamos en apoyar, porque hacerlo en San Bartolomé de Tirajana, era realmente también lo que lo hacía especial. Así se parió el “Maspalomas Soul Festival” uno de sus proyectos estrella que se ha arraigado en nuestro municipio y que nuestros vecinos y vecinas, visitantes y turistas acogieron de lleno.

Con una forma de trabajar exquisita, minuciosa, cercana y un saber estar exclusivo de las personas que se han ido labrando un hueco desde el esfuerzo y la constancia, es justo ponerlo en valor.

Hacer cultura, crear, ser artista, entregarse a la sociedad, desgranarla y compartir conocimiento,decir lo que piensa, sin herir, desde esa perspectiva: sólo ella lo hace, lo siente y lo transmite, fuera de lo comercial y siempre desde lo auténtico. Consiguiendo que todo el equipo sea lo verdadero y eso sabes que te lo copio.

Gran observadora del municipio porque quería a San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, lo llevaba dentro. Nuevas ideas que se convirtieron en proyectos y que ahí están esperando...quien sabe.

Desde lo personal , te puedo llamar AMIGA, compartimos mucho, reímos, confiamos, respeto... que más se puede pedir. Me siento plena porque pudiste ver el Paseo de las Estrellas , que está empezando a dar frutos, tú eres una de ellas. No me quedó nada por decirte porque a la cara y con un abrazo te he dicho que te quiero. Hoy sólo lo comparto porque sé que también lo hace mucha gente.

Nos dejas amiga, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria y muchos continentes te lloran, tu legado, tu multiculturalidad, tu arte, tu autenticidad y tu humanidad siempre nos queda...y en esta X edición del Maspalomas Soul Festival como dice Fito “…una lágrima SEGURO que caerá en la arena”, en nuestra playa de San Agustín, playa del Alma. Se te quiere!