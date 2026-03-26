Rafaela Carrasco, bailaora: «Tenía que hacer este viaje a la soledad del creador»

Trae al escenario del Teatro Cuyás un espectáculo que combina danza, cante, música y baile, y en el que mezcla las musas grecolatinas con las coplas andaluzas. ¿Cómo se produce esa fusión?

Trabajamos sobre las musas de la inspiración. Nos basamos un poco en esas nueve musas griegas y, a partir de ahí, creamos un espectáculo que no tiene una dramaturgia como tal, pero que sí que se inspira en cada una de ellas para ir llevando a cada número hacia un contexto un poco onírico y evocando el fondo de cada una de ellas. De alguna forma, son esas nueve musas el motivo de inspiración de cada una de sus partes.

¿Cree que en estos momentos su estilo está evolucionando hacia un terreno más experimental?

Yo vengo del flamenco más tradicional. Mi formación de pequeña siempre fue esa. Pero a lo largo de mi carrera artística, una va buscando, investigando y alimentándose de todo lo que va incorporando en su vida. Además, este espectáculo tiene una mirada bastante tradicional, pero la propuesta escénica, musical y coreográfica es bastante actual y conceptual.

Habla también de soledad e introspección. ¿Hay una mirada más compleja de lo que aparenta?

En principio el espectáculo parecería bastante simple, pero está hecho desde un trasfondo más complejo. Simple, pero de investigación también interna. Mi tipo de trabajo siempre ha sido más de tipo coreográfico, grupal. Yo desarrollo mucho mi trabajo con mi compañía, con un cuerpo de baile detrás, y con diferentes elementos con los que se va trabajando todo ese concepto coreográfico. Sin embargo, Creaviva surgió justo cuando en el 2024 me concedieron el Premio Nacional de Danza en la categoría de coreografía. Justo en ese momento quería hacer un alto en el camino para hacer una introspección. Realmente tenía que hacer como un viaje interior a la soledad del creador, a cuántas horas te pasas sola en un estudio creando, buscando, investigando el lenguaje que requiere cada proyecto, encontrando también ese cuerpo que va habitando un ser diferente cada vez que te metes en un espectáculo nuevo. Con Creaviva quería hacer más ese trabajo de intimidad, de desnudo frente al espectador .

¿Cuándo se estrenó el espectáculo y qué recorrido ha tenido?

Se estrenó en septiembre de 2024 durante la Bienal de Flamenco de Sevilla y a partir de ahí hemos hecho bastantes puestas en escena. Hemos estado en París y en España hemos estado en Orense, en Teatros del Canal en Madrid, Jaén, ahora a Canarias, luego a Menorca. Una gira muy bonita porque el montaje está bastante vivo.

¿Puede ser un punto de inflexión de su carrera?

No, depende del momento. Ahora mismo estamos a punto de estrenar una nueva producción en Matadero, Madrid, y vuelvo a estar en una compañía con diez bailarinas sobre el escenario, con un trabajo sobre las mujeres cigarreras. Cada proyecto tiene su identidad. Depende del momento que quieres crear algo y de lo que ocurre contigo y de cómo plasmas tu trabajo. O cómo plasmas ese proceso tuyo personal en tu proyecto profesional. Pero cada proyecto tiene un trabajo de profundización en algún tema que te va llevando a sitios diferentes.

¿Es cierto que en las Islas Canarias hay una mayor conexión con la cultura andaluza?

Hemos tenido la suerte de ir en varias ocasiones y siempre tenemos una acogida maravillosa. Es verdad que tenemos una misma manera de entender la vida, el día a día, de lo que disfrutamos, lo que nos parece más importante, y cómo conectamos sí que siento que somos bastante parecidos. Esta es la tercera vez que iremos al Cuyás.

¿Esos nueve momentos del montaje se pueden individualizar de alguna manera?

Sí, no hay una dramaturgia, ni un hilo conductor, ni una historia que se cuente. Cada pieza es individual, pero forma parte de un colectivo, porque toda la escena, la música, o el concepto de obra, está dentro de un todo. Pero cada pieza tiene su identidad.

¿Tiene referentes importantes que le hayan influido a lo largo de su carrera?

Mi maestro principal siempre ha sido Matilde Coral, que es una maestra muy mayor que ha formado a una generación grande de flamenco tradicional en Sevilla. Por otro lado, a nivel de teatro mi maestro siempre fue Mario Maya, que fue con quien empecé a trabajar en compañía. Y a lo largo de mi vida creo que todo aporta porque esto va en ciclos y tiene que ver un poco con tu madurez personal, con tus vivencias a nivel particular, familiar o humano. Todas las conexiones que hacemos a lo largo de la vida se van incorporando a tus creaciones.

¿Y de lo que hacen las nuevas generaciones también?

Doy clases en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila como catedrática de baile flamenco. Y por eso estoy muy ligada diariamente a la gente joven que estudia y se forma y que va actualizándote todo el tiempo en lo que pasa a lo largo de los años. Este trabajo tiene mucho que ver con actualizar tu mundo, y todo va incorporándose en tu trabajo de forma inevitable. Son referencias que van alimentando tu trabajo.

¿Reside en Madrid?

Sí, pero voy a Sevilla con frecuencia donde está toda mi familia: mis padres y hermanos. Me vine por trabajo y por encontrar un lugar donde crecer.